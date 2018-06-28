Сулейман Керимов сменил статус с обвиняемого на свидетеля по делу о неуплате налогов
Расследование не прекращено, — утверждает издание «Белл» со ссылкой на свои источники. Сегодня адвокат Керимова подтвердил, что правоохранительные органы Франции сняли все обвинения с российского миллиардера и сенатора. Ему вернут паспорт и залог.
Расследование велось с осени прошлого года. Все это время Керимов оставался в Ницце под подпиской о невыезде. Он был освобожден под залог в 40 миллионов евро. Несмотря на это, миллиардер несколько раз с разрешения властей выезжал в Россию.
Комментарии2
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r88w556xl4 28 июня 2018 | 21:42
Эй, селюки, так что, Керимов действительно не виноват и Франция опустила вас до уровня унитаза, или Франция так же коррумпирована, как к*гававый Мордор и Керимов скупил на корню всю фемиду? А?
lenin3 28 июня 2018 | 21:46
r88w556xl4: так ты,обезьяна,радуешься тому,что,по твоим словам,вор не виноват потому,что и во Франции коррумпированна Фемида?