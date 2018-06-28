Сулейман Керимов сменил статус с обвиняемого на свидетеля по делу о неуплате налогов

Расследование не прекращено, — утверждает издание «Белл» со ссылкой на свои источники. Сегодня адвокат Керимова подтвердил, что правоохранительные органы Франции сняли все обвинения с российского миллиардера и сенатора. Ему вернут паспорт и залог.

Расследование велось с осени прошлого года. Все это время Керимов оставался в Ницце под подпиской о невыезде. Он был освобожден под залог в 40 миллионов евро. Несмотря на это, миллиардер несколько раз с разрешения властей выезжал в Россию.