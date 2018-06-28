Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по вопросам миграции

Причиной стали разногласия в методах решения кризиса, — сказал журналистам источник в делегации одной из стран. По его словам, премьер-министр Джузеппе Конте не будет подписывать никаких заключений, пока не достигнут договоренности по ситуации вокруг миграции, — передает ТАСС. Конте предупреждал, что наложит вето. Рим добивается пересмотра соглашений, по которым обязанность принимать мигрантов ложится на ту страну, в которую те прибывают.