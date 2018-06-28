Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по вопросам миграции
Причиной стали разногласия в методах решения кризиса, — сказал журналистам источник в делегации одной из стран. По его словам, премьер-министр Джузеппе Конте не будет подписывать никаких заключений, пока не достигнут договоренности по ситуации вокруг миграции, — передает ТАСС. Конте предупреждал, что наложит вето. Рим добивается пересмотра соглашений, по которым обязанность принимать мигрантов ложится на ту страну, в которую те прибывают.
Комментарии4
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r88w556xl4 28 июня 2018 | 21:38
Совсем офигеть, Италии не нравятся нахлебники, преступники и террористы, которых собирает к себе Европа по всему миру. Непорядок. К ноге распоясавшуюся!
banyi1 28 июня 2018 | 21:41
Надо хохлов напрячь, зря что ли бабло давали. Пусть чудовищ принимают) А им за это пообещать принятие в НАТО лет через 5, а за пять лет либо шах, либо ишак сдохнет ) А если им еще 6 лярдов дать (и тут же за долги забрать) , то они скакать сутками будут от радости)
r88w556xl4 28 июня 2018 | 21:46
banyi1: А если ещё снова цистерну газа с помпой из США привезти по космической цене для новостей, то тогда они точно до потолка заскачут и рады будут любому преступнику-аллахакбару.
navsegda 28 июня 2018 | 21:53
banyi1: это может ты долб... , а мигранты не дураки , им не нужно в Украину , им даже в распрекрасную Россиию не надо совсем , им хочется в зап.Европу