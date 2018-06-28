Сразу три торговых центра эвакуировали этим вечером в Самаре

В полицию позвонил неизвестный и сообщил о якобы заложенных там бомбах. К зданиям торговых комплексов уже приехали оперативные службы, а также кинологи с собаками. Все это произошло на фоне матча Чемпионата мира по футболу между Сенегалом и Колумбией, который прошел этим вечером на арене «Самара».

Накануне звонки с сообщениями о заложенных бомбах, как передает Рейтер, поступали в полицию Ростова-на-Дону. За несколько часов до этого во вторник там играли сборные Исландии и Хорватии.