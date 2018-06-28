Адвокат Дмитриева: Следствие возбудило новое уголовное дело, поскольку не может смириться с оправдательным приговором

Следствие возбудило новое уголовное дело против Юрия Дмитриева, поскольку не может смириться с оправдательным приговором, — считает адвокат историка и правозащитника. Сегодня петрозаводский суд арестовал главу карельского «Мемориала». Сообщается, что против Дмитриева ведется расследование по статье о насильственных действиях сексуального характера. Новый арест произошел спустя 2,5 месяца после того, как суд оправдал Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии. Сам он не сомневается, что силовики преследуют его за его научную работу, изучение сталинских репрессий.