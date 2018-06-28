Адвокат Дмитриева: Следствие возбудило новое уголовное дело, поскольку не может смириться с оправдательным приговором
Следствие возбудило новое уголовное дело против Юрия Дмитриева, поскольку не может смириться с оправдательным приговором, — считает адвокат историка и правозащитника. Сегодня петрозаводский суд арестовал главу карельского «Мемориала». Сообщается, что против Дмитриева ведется расследование по статье о насильственных действиях сексуального характера. Новый арест произошел спустя 2,5 месяца после того, как суд оправдал Юрия Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии. Сам он не сомневается, что силовики преследуют его за его научную работу, изучение сталинских репрессий.
Комментарии3
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ivanov356 28 июня 2018 | 21:36
Сколько же их в этой стране, этой пятой колонны сталиниств.
borisgroys 28 июня 2018 | 21:49
Чему тут удивляться ... Внуки/правнуки палачей мстят правозащитнику используя "старые, добрые" дедовские методы.
И это, а так же многое другое, творящееся сейчас в россии, происходит из за непроведённой в свое время люстрации парт/хоз/кгб номенклатуры.
Вот и подросли волчата ...
tks 28 июня 2018 | 21:49
Putlerismus Ordinaris.