Прокуратура Малайзии: Фигуранты дела о покушении на брата северокорейского лидера проходили инструктаж в КНДР

Фигуранты дела о покушении на брата северокорейского лидера проходили инструктаж в КНДР, — утверждают в прокуратуре Малайзии. Сегодня двум женщинам, которые подозреваются в этом преступлении, были предъявлены обвинения. Сами арестованные утверждают, что их попросили поучаствовать в розыгрыше, и они не знали, что в руках у них было нервно-паралитическое вещество.

Убийство Ким Чен Нама произошло в начале прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура. Незадолго до смерти мужчина успел сообщить к полицейским, что к нему подошла неизвестная женщина и брызнула в лицо какой-то жидкостью. Обеим подозреваемым грозит смертная казнь.