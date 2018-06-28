«Российские железные дороги» планируют уволить в ближайшие 7 лет почти 30 тысяч сотрудников
Сейчас в компании работает около 740 тысяч человек. Основная причина предстоящих сокращений – это расширение функционала работников и внедрение новых технологий, — говорится в отчете РЖД. Представитель корпорации заверил, что снижать численность сотрудников собираются с учетом естественного оттока персонала, а тем, кто попадет под сокращение, будут искать новую работу.
Комментарии12
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seryj_wolk 28 июня 2018 | 21:13
Верной дорогой идете, нам не товарищи. Чувствуется развитие в минусовую сторону. 30 тысяч на улицу (и только ли 30), недостижимый для половины населения пенсионный возраст, увеличение НДС. Как говаривал Жириновский: Это рфия! И палец вверх.
r88w556xl4 28 июня 2018 | 21:28
seryj_wolk: Это Россия, 21-й век, век современных технологий, а не ваше селянство в вышиванках, передвигающееся на телегах, из орудий труда знающее лопату и мотыгу. Отжившие профессии вытесняются, сменяясь цифровыми устройствами. Так везде, во всём цивилизованном мире. Головой надо было думать, когда выбирал профессию бухгалтера, охранника, контролёра и т.п. Ещё в конце 20 века говорили, что профессия бухгалтер - абсолютно бесперспективна, так нет, прут и прут в бухгалтера до сих пор. Ну, если мозгов не было выбрать нормальную профессию, нечего на окружающее пенять. Сейчас выигрывает и не боится за будущее только тот, у кого голова на плечах и кто имеет высокую квалификацию.
ura_123 28 июня 2018 | 21:17
Создание 25000000 высокопроизводительных рабочих мест(с) "Майские сказки 2012 года"
А пока что повышение пенсионного возраста...
lenin3 28 июня 2018 | 21:22
ura_123: почему-то кажется,что эти 30тыщ сотрудников будут от 60 и старше,пока не приняли указ об обязательном держании на работе до 65(а они могут,чтоб ваники хрюкали про мудрость Вошьдя)...
ura_123 28 июня 2018 | 21:27
lenin3: Вот-вот...
satttana_perrrkele 28 июня 2018 | 21:19
угу, уволят. Уволенные будут на бирже труда ждать 63 года жен. и 65 лет муж ?
Т.е. рабочиз мест нет, но работать нужно до... чего, голодной смерти?
sasass 28 июня 2018 | 21:19
Железные дороги перестали строить и люди стали лишними , как и пенсионеры...
roma_stolnyy 28 июня 2018 | 21:20
По последним слухам их переведут в нацгвардию.
aleks50 Алексей Клубников 28 июня 2018 | 21:22
Как то один лидер российского гнилья пообещал 20 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Как всегда это существо наврало, в чём скоро убедятся ещё 30000 терпил.
vilingrad 28 июня 2018 | 21:28
Неужели Путин соврал?!
margo 28 июня 2018 | 21:29
Естественный отток персонала - это что?
Раньше бы подумала, что люди уходят на пенсию.
Сейчас куда они "утекут"?
lager23 28 июня 2018 | 21:32
С учётом нарастающей (в соответствии с госпрограммой) смертности пенсионеров РФ, уволенных можно переквалифицировать под сотрудников моргов, кладбищенских работников и профессиональных плакальщиц на похоронах..... президент будет доволен и люди у дела!