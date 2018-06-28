«Российские железные дороги» планируют уволить в ближайшие 7 лет почти 30 тысяч сотрудников

Сейчас в компании работает около 740 тысяч человек. Основная причина предстоящих сокращений – это расширение функционала работников и внедрение новых технологий, — говорится в отчете РЖД. Представитель корпорации заверил, что снижать численность сотрудников собираются с учетом естественного оттока персонала, а тем, кто попадет под сокращение, будут искать новую работу.