Председатель Европарламента предложил вложить 6 миллиардов евро в закрытие средиземноморских маршрутов миграции
Председатель Европейского парламента предложил вложить 6 миллиардов евро в закрытие средиземноморских маршрутов миграции. Главная задача – остановить отправку мигрантов из транзитных стран, — сказал журналистам Антонио Таяни.
В Брюсселе сегодня открылся саммит лидеров стран ЕС. Он посвящен проблемам миграции в Европе. Сообщается, что единой позиции у стран-членов ЕС по этому вопросу нет.
Комментарии3
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lager23 28 июня 2018 | 21:28
Идиоты, Ротенберг сделает это за 60 млрд €, но вы можете сэкономить и дать мне 500млн $, я с товарищами закрою южную морскую границу ЕС без проблем.... муха не пролетит, а если и пролетит, то в тапочках!
banyi1 28 июня 2018 | 21:28
А что решать то? Всех на Украину посылайте, территория большая ! Они за 6 лярдов под хвост дадут )))
liquidsky__ 28 июня 2018 | 21:30
Откупиться хотят от "транзитных" стран.