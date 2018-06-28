Председатель Европарламента предложил вложить 6 миллиардов евро в закрытие средиземноморских маршрутов миграции

Председатель Европейского парламента предложил вложить 6 миллиардов евро в закрытие средиземноморских маршрутов миграции. Главная задача – остановить отправку мигрантов из транзитных стран, — сказал журналистам Антонио Таяни.

В Брюсселе сегодня открылся саммит лидеров стран ЕС. Он посвящен проблемам миграции в Европе. Сообщается, что единой позиции у стран-членов ЕС по этому вопросу нет.