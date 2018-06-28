Москалькова выразила недоумение действиями украинского омбудсмена в поездке к Сенцову
«Чрезвычайное недоумение вызывают действия уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, которая без согласования со мной или с компетентными органами России в очередной раз без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта. Такие действия не могут способствовать тем мерам, которые предпринимаются по недопущению нарушения прав граждан России и Украины в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко», — написала она в своем «Интаграме». Вместе с тем, подчеркнула Москалькова, она сохраняет надежду на возобновление диалога о посещении заключенных на паритетных условиях.
Комментарии8
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gregor 28 июня 2018 | 21:09
Москалькова выразила недоумение действиями украинского омбудсмена в поездке к Сенцову
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Недоумение за Россию и за её большинство .
Вот где недоумение так недоумение .
Какой то бесперспективный дебилизм ,не прикрытое невежество и лицемерие .
Вот где недоумение .
abuvgrobu 28 июня 2018 | 21:13
Да украинской прошмандовке не нужны ни Сенцов, ни встреча с ним. Ей нужна вонь. Как можно больше вони и по любому случаю.. Выбросить дерьмовку из России и запретить даже приближаться к границе страны.
anemon 28 июня 2018 | 21:20
abuvgrobu: Не ту прошмандовкой обозвали.
mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 21:15
Представляю гримасу недоумения на москольковском свином рыле!
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
aleks12 28 июня 2018 | 21:16
как раз договоренности между презиками и были о том,что одна посещает российских заключенных на Украине,а вторая в России(синхронно),но,похоже,российским властям российские заключенные на Украине по барабану.Пусть потом Вышинский и ко. не жалуются,что к ним никого недопускают.
trans 28 июня 2018 | 21:16
Крыса путинская.
zztop1960 28 июня 2018 | 21:21
До чего же подлая Россия , лживая и циничная. Верховный суд России признал , что в Сирии нет войны и по этому Россия не намерена принимать сирийских беженцев. Ну не подонки ли ?
aallttoo 28 июня 2018 | 21:39
Паритет - это когда москалькову пускают к российским пленным военнослужащим, а Денисову не пускают к Сенцову?
Война - это мир.
Правда- это ложь.