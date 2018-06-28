Москалькова выразила недоумение действиями украинского омбудсмена в поездке к Сенцову

Действия уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая в четверг без надлежащего разрешения пыталась попасть на территорию колонии для встречи с осужденным за терроризм Олегом Сенцовым, вызывают недоумение российской стороны. Об этом по итогам посещения исправительного учреждения в Лабытнанги сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Чрезвычайное недоумение вызывают действия уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, которая без согласования со мной или с компетентными органами России в очередной раз без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта. Такие действия не могут способствовать тем мерам, которые предпринимаются по недопущению нарушения прав граждан России и Украины в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко», — написала она в своем «Интаграме». Вместе с тем, подчеркнула Москалькова, она сохраняет надежду на возобновление диалога о посещении заключенных на паритетных условиях.