«Мемориал» намерен продолжить проекты, над которыми работал глава карельского отделения общества Юрий Дмитриев

«Мемориал» намерен продолжить проекты, над которыми работал историк и глава карельского отделения общества Юрий Дмитриев. Сегодня он был арестован петрозаводским судом по делу о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии. Сам он вины не признавал. Его соратники уверены, что преследование связано с его работой по изучению период сталинских репрессий.

Как сказали «Эху Москвы» в руководстве «Мемориала», сейчас они рассчитывают выпустить книгу, над которой работал Дмитриев и которую он не успел закончить в прошлом году из-за ареста. Адвокат правозащитника подчеркивает, что в новом деле нет никаких доказательств.