«Мемориал» намерен продолжить проекты, над которыми работал глава карельского отделения общества Юрий Дмитриев
«Мемориал» намерен продолжить проекты, над которыми работал историк и глава карельского отделения общества Юрий Дмитриев. Сегодня он был арестован петрозаводским судом по делу о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии. Сам он вины не признавал. Его соратники уверены, что преследование связано с его работой по изучению период сталинских репрессий.
Как сказали «Эху Москвы» в руководстве «Мемориала», сейчас они рассчитывают выпустить книгу, над которой работал Дмитриев и которую он не успел закончить в прошлом году из-за ареста. Адвокат правозащитника подчеркивает, что в новом деле нет никаких доказательств.
Комментарии5
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romashka__ 28 июня 2018 | 21:08
Дмитриева сажают за сталинский террор.
mikhail_spb_ 28 июня 2018 | 21:12
Естественно, нужно продолжать расследовать чекистские преступления и публиковать.
А от Дмитриева чекисты не отцепятся, это факт.
Видимо, какой-то ихний генерал зело обиделся на него и дал приказ опозорить и посадить.
abuvgrobu 28 июня 2018 | 21:17
Как сказали «Эху Москвы» в руководстве «Мемориала», сейчас они рассчитывают выпустить книгу, над которой работал Дмитриев и которую он не успел закончить в прошлом году из-за ареста.
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Записки педофила ?..
pavel_lomov 28 июня 2018 | 21:26
abuvgrobu: Заинтересовался?
virgenu 28 июня 2018 | 21:25
В путинской России не обязательно нарушить закон, чтоб оказаться за решёткой. Достаточно не понравиться любому чиновнику у власти. А уж найти повод-не проблема для наследников КГБ и поклонников товарища Сталина. Да и несчастный, попавший им в лапы признается в любом инкриминируему ему преступлении. К примеру, великий Ландау подписал признание в том, что он рассчитал тоннель от Лондона до Кремля для убийства товарища Сталина.Сохранилось его признание с его подписью.