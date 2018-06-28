Рамки металлоискателей, которые появились сегодня на Никольской улице в Москве, останутся так до конца ЧМ по футболу

Рамки металлоискателей, которые появились сегодня на Никольской улице в Москве, останутся так до конца Чемпионата мира по футболу. Улицу перекрывать не планируется, — сказали в столичном департаменте региональной безопасности.

О том, что на Никольской, которая стала местом гуляний футбольных болельщиков, появились дополнительные рамки и решетки, сегодня рассказал корреспондент «Эха». В мэрии объяснили такой шаг тем, что на улице постоянно собирается большое количество иностранных граждан.