Рамки металлоискателей, которые появились сегодня на Никольской улице в Москве, останутся так до конца ЧМ по футболу
Рамки металлоискателей, которые появились сегодня на Никольской улице в Москве, останутся так до конца Чемпионата мира по футболу. Улицу перекрывать не планируется, — сказали в столичном департаменте региональной безопасности.
О том, что на Никольской, которая стала местом гуляний футбольных болельщиков, появились дополнительные рамки и решетки, сегодня рассказал корреспондент «Эха». В мэрии объяснили такой шаг тем, что на улице постоянно собирается большое количество иностранных граждан.
Комментарии3
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starokozlovicky2gus 28 июня 2018 | 20:45
Рамки металлоискателей, которые появились сегодня на Никольской улице в Москве, останутся так до конца.
sasass 28 июня 2018 | 20:56
Концлагерь и есть концлагерь - вертухаи правят , что ли страной...)))
aallttoo 28 июня 2018 | 21:43
И правильно!
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