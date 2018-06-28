Власти Туркмении, по некоторым данным, запретили выезд из страны гражданам моложе 40 лет

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на нескольких жителей. Люди узнали о новых правилах, когда попросили разрешения для визы в миграционной службе. На просьбу объяснить причину им сказали, что в районе не осталось никого, способного работать.

По неофициальным данным, трудовая миграция из Туркмении из-за экономического кризиса приобрела массовый характер.