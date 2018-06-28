Власти Туркмении, по некоторым данным, запретили выезд из страны гражданам моложе 40 лет
Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на нескольких жителей. Люди узнали о новых правилах, когда попросили разрешения для визы в миграционной службе. На просьбу объяснить причину им сказали, что в районе не осталось никого, способного работать.
По неофициальным данным, трудовая миграция из Туркмении из-за экономического кризиса приобрела массовый характер.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
odobryam_s 28 июня 2018 | 20:37
Чем больше славят бессменного лидера - тем позорнее и беднее страна....
starokozlovicky2gus 28 июня 2018 | 20:39
Скоро и в путираше.
kamen_12 28 июня 2018 | 20:55
starokozlovicky2gus: Скоро в укропараше, все разбежались, остались только прыгуны, те работать не хотят.
polikarpich 28 июня 2018 | 20:41
О, вот куда надо двигаться! Вот чего добиваться! Чтобы даже все холуи из обслуги разбежались.
У РФ это ещё всё впереди.
uhovostro 28 июня 2018 | 20:42
Вот с кого пример надо брать!..
ed10075 28 июня 2018 | 20:48
Клептократия не преминет воспользоваться эти примером.
Скоро некому будет нефтяные вышки и газопровод обслуживать.
rusof_ob 28 июня 2018 | 20:53
Где-то, через неделю на всех федеральных каналах путин: "Это что получается, туркменским властям можно, а нам нельзя?"