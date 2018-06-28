Шведский суд отказал украинскому «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома», — утверждают в Москве
Речь идет о попытках украинской стороны взыскать с российского концерна более 2,5 миллиардов долларов.
В начале года «Нафтогаз» добился успеха в торговой палате Стокгольма. В конце марта «Газпром» обжаловал это решение. Несмотря на это, в июне Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании, — пишет РБК. В Москве говорят, что действия английского суда противоречат решению шведского арбитража.
Комментарии12
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danko_vobla 28 июня 2018 | 20:37
Вот тебе раз. А Украину то за что?
patrikk_1 28 июня 2018 | 20:47
Шведский суд отказал украинскому «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома», — утверждают в Москве...
Как бы там ни было, Россия, в лице "Газпрома", должна прекратить какие-либо экономические отношения с Киевом, уничтожить все компрессорные станции и разрезать все трубы ведущие на Украину.
ukrodupa404 28 июня 2018 | 20:56
patrikk_1: зопровод «Северный поток-2» может быть построен в обход Дании, если власти страны не дадут необходимое разрешение. Об этом заявил финансовый директор компании-оператора Nord Stream AG Пол Коркоран, которого цитирует ТАСС.
«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании», — сказал Коркоран.
novirusisch 28 июня 2018 | 21:51
patrikk_1: ты колоссальный идиот, голубок, или ты просто хочешь разорить Газпром.
ты хочешь, чтобы он сорвал выполнение контрактов с Европой и заплатил колоссальные штрафы.
Потому что через Украину прокачивается 100 миллиардов кубов газа и и других мощностей для прокачки нет.
ну и насчет вранья Газпрома.
решение шведского окружного (равйонного) суда действительно только в Швеции.
Решеие Стокгольмского международного варбитража действует во всем мире.
Поэтому в Англии, Франции и Швейцарии арестовали активы Газпрома и накакали на решение шведского районного суда. о приостановке решения арбитража.
dorin1987 28 июня 2018 | 20:40
/утверждают в Москве/ - В Москве и про распятого мальчика утверждали.
danko_vobla 28 июня 2018 | 20:41
dorin1987: лбом разобьёшься? За Украину? Значит ты внук бабушки1.
putn_pnh 28 июня 2018 | 20:47
danko_vobla: гуляй уже, отсосник
olegleon 28 июня 2018 | 20:54
dorin1987: а как там Бабченко? давно похоронили?? ведь о его убийстве говорил украинский министр в ООН.
novirusisch 28 июня 2018 | 21:53
olegleon: Я думаю
что с Бабченко вас колоссально сделали, просто рачком поставили и на глазах всего мира поимели
А теперь еще и Газпром на каркалыгу надели.
abuvgrobu 28 июня 2018 | 20:56
Рано укросброд мылился - мыться, ясное дело, не придётся..
novirusisch 28 июня 2018 | 21:57
abuvgrobu: Голубок, тебе прямо в рот срут, а ты облизываешься и говоришь, что вкусно.Тебе наврали.
Ты поверил,потому что неграмотный дурак.
Выше я объяснил как вас всех надувают.
Читай и просвещайся. Не будь таким дремучим тупицей.
aleks12 28 июня 2018 | 21:27
В Москве говорят, что действия английского суда противоречат решению шведского арбитража.
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интересно,что газпром обжаловал решение шведского арбитража в шведском апелляционном суде округа Свеа,а не в шведском арбитраже.Оно не приводит к отмене решений арбитража.Заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что компания отразит в финансовой отчётности за 2017 год резерв на выплату «Нафтогазу» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, прибыль компании снизится, но убытка не будет.