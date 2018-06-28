Шведский суд отказал украинскому «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома», — утверждают в Москве...

Речь идет о попытках украинской стороны взыскать с российского концерна более 2,5 миллиардов долларов.

В начале года «Нафтогаз» добился успеха в торговой палате Стокгольма. В конце марта «Газпром» обжаловал это решение. Несмотря на это, в июне Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании, — пишет РБК. В Москве говорят, что действия английского суда противоречат решению шведского арбитража.