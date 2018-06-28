Россия не собирается признавать расширение полномочий Организации по запрещению химического оружия

Накануне страны-участницы этой структуры на конференции в Гааге поддержали предложение о новом мандате. ОЗХО получит право называть виновных в химических атаках. В российском МИДе считают, что этот шаг стал серьезным ударом по конвенции по запрещению химического оружия.

ОЗХО в последнее время неоднократно подтверждала факты химических атак в Сирии. В то же время ее представители отказывались называть виновных в этих преступлениях и ссылались на то, что у них нет для этого полномочий.