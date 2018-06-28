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20:31, 28 июня 2018

Россия не собирается признавать расширение полномочий Организации по запрещению химического оружия

Накануне страны-участницы этой структуры на конференции в Гааге поддержали предложение о новом мандате. ОЗХО получит право называть виновных в химических атаках. В российском МИДе считают, что этот шаг стал серьезным ударом по конвенции по запрещению химического оружия.

ОЗХО в последнее время неоднократно подтверждала факты химических атак в Сирии. В то же время ее представители отказывались называть виновных в этих преступлениях и ссылались на то, что у них нет для этого полномочий.

Комментарии

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starokozlovicky2gus 28 июня 2018 | 20:43

Бобик не собирается признавать право дворника называть, кто насрал на газоне.

alex_d 28 июня 2018 | 20:49

starokozlovicky2gus: ааа! так вот почему сша вышли из совета оон по правам человека...

danko1 28 июня 2018 | 20:53

alex_d: Этот отказ равнозначен признанию в преступлении.
Да и те, кто поддержал Кремль в этом вопросе, мягко говоря, симпатии не вызывают.

r88w556xl4 28 июня 2018 | 21:00

danko1: Отказ значит ровно то, что некоторые ОЗХО является карманными марионетками США и были не раз пойманы на прямой фальсификации.

alexey65 28 июня 2018 | 21:44

r88w556xl4: Кем пойманы?

echo_shar 28 июня 2018 | 21:10

danko1:
ОЗХО - структура ООН.
Россия накладывает вето на ОЗХО. Все по честному.

А если серьезно, то у штатов в ОЗХО слишком много подконтрольных стран.
Таким образом, при желании штаты могут обвинить хоть Далай Ламу в химатаках! ))))

Ни о какой независимости и беспристрастности в таком случае говорить не приходится.

Ситуация абсолютно такая же, как с СПЧ при ООН, в который входит большинство стран, по определению голосующих против Израиля.

lager23 28 июня 2018 | 20:45

Гаага звучит хорошо и перспективно для будущего России, но не для Вовы!

igorkot____1 28 июня 2018 | 21:06

Забавно, Россия против всего мира. Как грится Баба Яга против.

r88w556xl4 28 июня 2018 | 21:12

lager23: Попугаям, твердящим бездумно "гаага, гаага", наверно невдомёк, что на Россию, как и на США и Китай, не распространяется юрисдикция международного суда в Гааге. Кстати, о США. Единственной страной в мире, которая продолжает сохранять задекларированные запасы химического оружия, являются США, которые пока заявляют о намерении уничтожить его к 2023 году, однако сроки регулярно откладываются. И именно США выходят из Совета ООН по правам человека. Именно США, наряду с единственной страной в мире - Сомали, не ратифицировали Конвенцию о правах детей. Так что всем ясна сущность страны-бандита, регулярно нападающую на другие страны, складирующую у себя боевые химикаты (зачем???), плюющую на права человека и детей.

archibald_dandy_esquire 28 июня 2018 | 20:48

- а почему у вас рога на голове и хвост из-под смокинга по земле волочится?
- мы не можем признавать ваши измышления - это не рога, а антенны, а то, что вы называете хвостом - это заземление, чтобы копыта не подгорели от молнии...

alex_d 28 июня 2018 | 20:51

archibald_dandy_esquire: вы совершенно правы - именно так отвечают сша и нато на все доказательства поддержки ими исламистов и террористов в сирии и йемене.

seryj_wolk 28 июня 2018 | 20:51

Ну, не собирается. А дальше что? Уже много откуда выперли, выпрут и отсюда. Чем ближе к рфии заборчик, тем лучше окружающему миру. Воздух чище и свежее.

r88w556xl4 28 июня 2018 | 21:16

seryj_wolk: У твоего заборчика британские бандиты (именуемые спецслужбами) Скрипалей придушили (а также всех их животных), а "мир" сглотнул и утёрся, продолжая дышать миазмами лживой пропаганды.

max3446 28 июня 2018 | 20:53

Россия обвинила Британию в подкупе и шантаже участников ОЗХО | Русская весна
Великобритания и ее партнеры подкупали некоторых участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) при голосовании по расширению мандата, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Считаем данное решение нелегитимным. Приходится констатировать, что при его принятии конференция государств-участников вышла за рамки своего мандата», — сказала она.

По словам Захаровой, в результате политических манипуляций, а также прямого подкупа и откровенного шантажа со стороны Лондона и других государств удалось принять «одиозный проект решения».

matsuvi 28 июня 2018 | 20:54

Россия против, а весь мир за. Неужели весь мир неправильный? Кроме России, конечно.

grishakras 28 июня 2018 | 20:54

На воре шапка горит?!

spbdweller 28 июня 2018 | 21:11

Россия не собирается признавать
------------------
но хочет, чтобы признали Крым, Абхазию, Осетию.

echo_shar 28 июня 2018 | 21:20

У штатов в ОЗХО слишком много подконтрольных стран.
Таким образом, при желании штаты могут обвинить хоть Далай Ламу в химатаках! ))))

Ни о какой независимости и беспристрастности в таком случае говорить не приходится.

Ситуация абсолютно такая же, как с СПЧ при ООН, в который входит большинство стран, по определению голосующих против Израиля.

aleks12 28 июня 2018 | 21:29

Россия не собирается признавать расширение полномочий Организации по запрещению химического оружия
====================================
знает кошка, чьё мясо съела

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