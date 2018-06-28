Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к 6-ти годам лишения свободы

Он признал его виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Расследование велось после смены власти в Грузии. По этому делу к различным тюремным срокам были приговорены бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили и один из его подчиненных.

Ранее Саакашвили был заочно осужден на 3 года лишения свободы по обвинению в причастности к убийству в Тбилиси сотрудника одного из банков.