Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к 6-ти годам лишения свободы
Он признал его виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Расследование велось после смены власти в Грузии. По этому делу к различным тюремным срокам были приговорены бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили и один из его подчиненных.
Ранее Саакашвили был заочно осужден на 3 года лишения свободы по обвинению в причастности к убийству в Тбилиси сотрудника одного из банков.
Комментарии8
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danko_vobla 28 июня 2018 | 20:39
Мишко наш! Свободу Мишко! Арестуйте лучше бабку1 из маями.
olegleon 28 июня 2018 | 20:45
интересно, а Европа выдаст преступника Грузии?
romashka__ 28 июня 2018 | 20:45
Тбилисский суд , как Басманный.
Глупость и подлость новой власти в Грузии.
twenty_two 28 июня 2018 | 20:50
romashka__: Ну да, а живет Мишико духом святым. Снимая квартиру в центре Киева за 5 или 6 тысяч долларов в месяц. Он просто какает деньгами, поэтому и богат. А вовсе не потому что наворовал.
andrewm 28 июня 2018 | 20:52
twenty_two: 6 0000 0000 00000 00000 00000 00000 0000000 000 000 00 000 Долл США в месяц
olegleon 28 июня 2018 | 20:57
romashka__: да все суды, кроме украинских, как Басманный. британский суд преследовал Буковского за детскую порнографию, шведский наложил запрет решение арбитража и оставил Украину без денег, ....
sasass 28 июня 2018 | 20:53
Россия продолжает давить на Грузию - никак не хотят возвращения Мишико...
spbdweller 28 июня 2018 | 21:08
Суд в Тбилиси заочно приговорил
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Надо было подождать когда умрет, эффектней было бы.