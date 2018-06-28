В Петрозаводске вновь арестован историк и правозащитник Юрий Дмитриев

По словам его адвоката, в отношении главы карельского «Мемориала» возбудили новое уголовное дело. Следственный комитет обвиняет его в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Ранее петрозаводский суд оправдал правозащитника по статье об изготовлении детской порнографии. Сам Дмитриев вины не признавал и говорил, что его преследуют в первую очередь за его работу по изучению эпохи политических репрессий.

Новое уголовное дело против главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева стало результатом противостояния суда и прокуратуры, которую не устроил оправдательный приговор. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала писательница Людмила Улицкая. «[Оправдательный приговор] — это поражение органов прокуратуры, которые не могут остановиться, потому что прокуратура требовала 9 лет, суд оправдал, и прокуратура чувствует себя уязвленной. Требование прокуратуры абсолютно не было принято во внимание. Я думаю, что сейчас мы свидетели борьбы прокуратуры и судебных органов, а жертвами этой борьбы оказываются ребенок и Дмитриев», — сказала она.

С точки зрения Л.Улицкой, прокуратура пытается оказывать давление на суд, и в этой ситуации общество вряд ли сможет повлиять на происходящее. Л.Улицкая также обратила внимание, что основанием для нового уголовного дела стало заявление бабушки приемной дочери С.Дмитриева. По словам писательницы, ее нельзя считать «моральным авторитетом», поскольку она отказалась от девочки, когда ее в возрасте трех лет забирали в детский дом. Л.Улицкая не исключает, что на бабушку ребенка могло также оказываться давление. «Тогда ее ни судьба девочки, ни судьба остальных детей не волновала. Сейчас, после этого процесса, когда за этот период девочка была у нее, на нее явно было оказано какое-то давление, я в этом не сомневаюсь», — сказала она. С точки зрения Л.Улицкой, уголовное дело против С.Дмитриева полностью сфабриковано.