Количество набранных желтых карточек решило исход борьбы между Японией и Сенегалом за выход из группы в плей-офф ЧМ
Количество набранных желтых карточек решило исход борьбы между Японией и Сенегалом за выход из группы в плей-офф Чемпионата мира по футболу. По итогам трех туров обе команды набрали по 4 очка и завершили групповой турнир с одинаковым количеством забитых и пропущенных мячей. Однако, как отмечает РИА Новости, футболисты японской сборной получили 4 желтых карточки против 6-ти у сенегальцев. Также из группы в 1/8 финала вышла сборная Колумбии, которая в последнем матче группового этапа обыграла Сенегал со счетом 1:0.
Комментарии2
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sasass 28 июня 2018 | 20:17
Примитивизм какой-то , околофутбольный ...
new_duch 28 июня 2018 | 20:18
//...решило исход борьбы между Японией и Сенегалом за выход из группы в плей-офф ЧМ//
Чота вишневское вспомнилось:
Как в консерватории,
на пиру созвучий,
скрипачи заспорили,
чьи бандиты круче...