Количество набранных желтых карточек решило исход борьбы между Японией и Сенегалом за выход из группы в плей-офф ЧМ

Количество набранных желтых карточек решило исход борьбы между Японией и Сенегалом за выход из группы в плей-офф Чемпионата мира по футболу. По итогам трех туров обе команды набрали по 4 очка и завершили групповой турнир с одинаковым количеством забитых и пропущенных мячей. Однако, как отмечает РИА Новости, футболисты японской сборной получили 4 желтых карточки против 6-ти у сенегальцев. Также из группы в 1/8 финала вышла сборная Колумбии, которая в последнем матче группового этапа обыграла Сенегал со счетом 1:0.