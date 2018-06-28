Партия «Единая Россия» начинает работу с населением по обсуждению пенсионной реформы
От людей ждут предложений, которые учтут при работе над законом. Об этом сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Изменение пенсионного возраста должно пройти для россиян максимально безболезненно, считает Андрей Турчак.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 28 июня 2018 | 20:11
Партия жуликов и воров готова к очередному обману населения и готова грабить его до самой смерти.
Только наивные совсем могут ждать разумных предложений от этого жулья.
proxozhij 28 июня 2018 | 20:14
И выяснится, что население согласно приплюсовать 20 лет, лишь бы Путин воевал в Сирии.
pro_hanov 28 июня 2018 | 20:15
"Изменение пенсионного возраста должно пройти для россиян максимально безболезненно" (с) Турчак
Единоросс предлагает внедрить эвтаназию?
sasass 28 июня 2018 | 20:19
Лисы в курятнике мирно беседовать никак не могут...
rusof_ob 28 июня 2018 | 20:19
Не хочу утрировать, но все идет к тому, что С. Корея лет через 5 будет казаться раем.
kapkina 28 июня 2018 | 20:20
Поздно, проголосовали за ай лидера, а теперь пеняйте на себя. Крым наш! Помножим олигархам попавшим по санкции. Мы же с колен встали и мы самые духовные а пенсия, здоровье и перспективы для детей нам не нужны - это пер5житки загнивающей гейропы.