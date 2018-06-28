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20:01, 28 июня 2018

Сотрудники спецслужб Британии знали о жестоком обращении с подозреваемыми в терроризме со стороны коллег из США

Сотрудники британских спецслужб были свидетелями жестокого обращения с подозреваемыми в терроризме со стороны их американских коллег. Это произошло вскоре после терактов 11-го сентября, — пишет «Гардиан». Газета ссылается на доклады комитета Палаты общин по разведке и безопасности. Журналисты отмечают, что прямых доказательств причастности сотрудников спецслужб к пыткам нет. Британская разведка помогала США в поиске подозреваемых, их отправке на американские базы и в организации допросов.

Правозащитники ранее неоднократно обвиняли американские власти в нарушении прав заключенных на территории тюрьмы Гуантанамо. Там до сих пор остается несколько десятков подозреваемых в террористической деятельности.

Комментарии

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olegleon 28 июня 2018 | 20:08

"Это произошло вскоре после терактов 11-го сентября"

доброе утро, британцы. всего 16 лет понадобилось Палате общин для того, чтобы узнать очевидное!
лет через 10 назовут имена американских коллег, причастных к пыткам

blinorozhiy_chmo 28 июня 2018 | 20:12

Где Мемориал?!!! Где вой продажного хомячья ЭМ? Где акции Бешеных Вагин?
Где?!!!

ospa82 28 июня 2018 | 20:17

blinorozhiy_chmo: Нам и твоего воя хватает, чмо блинорожее...

point3d 28 июня 2018 | 20:24

blinorozhiy_chmo: А где правительство России и вата с портянками, их братьев из Хезболла, Хамас и т.д США гнобили? :)))))

rusof_ob 28 июня 2018 | 20:26

blinorozhiy_chmo это тех вагин, которые с добрым прищуром Ленина:?

mystar 28 июня 2018 | 20:12

Кроме Гуантанамо со скандалом закрыли пару - тройку тайных тюрем США. А сколько их еще осталось по всему миру. И во всех идут допросы с применением мягко выражаясь "негуманных методов допроса". Годами.
Я не защищаю террористов. Ловите, судите и вешайте. Но зачем годами держать под пытками.

pavel_svr 28 июня 2018 | 20:19

mystar:
// Но зачем годами держать под пытками.//
Они обучают их русскому. Скоро выяснится, что все террористы с России... рука Москвы.

point3d 28 июня 2018 | 20:20

Европейцы за редким исключением, готовы исламистам ноги вылизывать в надежде что террористы не будут их уничтожать. Пока это не работает, но они не унывают.
США поступали правильно, террористов надо гнобить по максимому, всегда и везде.

ukrodupa404 28 июня 2018 | 20:23

point3d: Во во ,а сенцова насильно кормят и трясутся за его жизнь ,пусть сдохнет как сам решил !

sasass 28 июня 2018 | 20:22

Пиндосы пытают доказанных виновных , а у нас пытают , чтобы невиновных сделать виновными...

dmitry35 28 июня 2018 | 20:23






20:01, 28 июня 2018
Сотрудники спецслужб Британии знали о жестоком обращении с подозреваемыми в терроризме со стороны коллег из США и, связи с этим....?

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