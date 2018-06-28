Сотрудники спецслужб Британии знали о жестоком обращении с подозреваемыми в терроризме со стороны коллег из США

Сотрудники британских спецслужб были свидетелями жестокого обращения с подозреваемыми в терроризме со стороны их американских коллег. Это произошло вскоре после терактов 11-го сентября, — пишет «Гардиан». Газета ссылается на доклады комитета Палаты общин по разведке и безопасности. Журналисты отмечают, что прямых доказательств причастности сотрудников спецслужб к пыткам нет. Британская разведка помогала США в поиске подозреваемых, их отправке на американские базы и в организации допросов.

Правозащитники ранее неоднократно обвиняли американские власти в нарушении прав заключенных на территории тюрьмы Гуантанамо. Там до сих пор остается несколько десятков подозреваемых в террористической деятельности.