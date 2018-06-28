Третьяковская галерея усилила меры безопасности после того, как злоумышленник напал на картину Репина

В музее работают подразделение Росгвардии и собственная служба безопасности, во всех зданиях находятся представители обеих структур, — сказали в пресс-службе галереи. Реставрация полотна «Иван Грозный и сын его Иван» займет длительное время, — добавили в музее.

В конце мая 37-летний Игорь Подпорин разбил защитное стекло на картине и повредил полотно в трех местах. Размер ущерба, между тем, вырос с полумиллиона до 30-ти миллионов рублей.