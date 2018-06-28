Третьяковская галерея усилила меры безопасности после того, как злоумышленник напал на картину Репина
В музее работают подразделение Росгвардии и собственная служба безопасности, во всех зданиях находятся представители обеих структур, — сказали в пресс-службе галереи. Реставрация полотна «Иван Грозный и сын его Иван» займет длительное время, — добавили в музее.
В конце мая 37-летний Игорь Подпорин разбил защитное стекло на картине и повредил полотно в трех местах. Размер ущерба, между тем, вырос с полумиллиона до 30-ти миллионов рублей.
Комментарии3
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post_v 28 июня 2018 | 20:02
Роскультуохранка
post_v 28 июня 2018 | 20:11
post_v:
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Роскультурохранка !
sasass 28 июня 2018 | 20:26
У нищих музеев - бывают стекла только общенародные оконные...