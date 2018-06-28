Митинг против роста тарифов на электроэнергию прошел в Иркутске
Акция собрала около 500 человек, — передает «Радио Свобода». Участники митинга выступили против инициативы компании En+ Олега Дерипаски.
Как писала пресса, структуры миллиардера просили о льготах после того, как Дерипаска и его компании попали под санкции. Среди прочих предложений речь шла о повышении тарифов на электроэнергию в Иркутской области, — писал «Коммерсантъ».
Комментарии2
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pro_hanov 28 июня 2018 | 20:06
Все протестующие должны быть арестованы как румынские шпионы - подельники Цуркан. Они ведь выдают нашу военную тайну - что тарифы на электроэнергию растут, а значит Путин лжёт.
vla7815 28 июня 2018 | 20:27
Ждем очередную порцию дерьма - повышения тарифов на электроэнергию по всей стране.