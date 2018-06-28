Митинг против роста тарифов на электроэнергию прошел в Иркутске

Акция собрала около 500 человек, — передает «Радио Свобода». Участники митинга выступили против инициативы компании En+ Олега Дерипаски.

Как писала пресса, структуры миллиардера просили о льготах после того, как Дерипаска и его компании попали под санкции. Среди прочих предложений речь шла о повышении тарифов на электроэнергию в Иркутской области, — писал «Коммерсантъ».