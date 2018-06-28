На 2 месяца арестован глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев
Следственный комитет возбудил в отношении историка и правозащитника новое дело – о насильственных действиях сексуального характера. Ранее суд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии. Сам историк и его коллеги говорили, что считают уголовное преследование местью силовиков за работу Дмитриева по возвращению имен репрессированных, а также установлению причастных к террору в годы сталинского правления.
Комментарии7
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olegleon 28 июня 2018 | 20:05
но если преследуют только одного, то получается, что "его коллеги" не работают и не возвращают имена?
new_duch 28 июня 2018 | 20:27
//Сам историк и его коллеги говорили, что считают уголовное преследование местью силовиков за работу...//
Т.е., по мнению думающих людей, если ты историк или, упаси боже!, правозащитник, то ты можешь смело заниматься педофелией.
У тебя, вроде как, индульгенция.
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 20:05
УБЛЮДКИ ...
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 20:06
наследники тех, кто убивал людей в Сандармохе ...
blinorozhiy_chmo 28 июня 2018 | 20:09
Всё правильно.
Правосудие настигло престарелого педофила - истинного мемориальца.
Его бы и на наркодилерство проверить не мешало, Мемориал все-таки...
sir_sar 28 июня 2018 | 20:12
Ладно, хоть девочку изолировали от этого уе_ща.
Если он снимал 12 летнюю девочку голой для службы опеки (которая его об этом не просила) то он полный идиот, кретин и тупица. В любом другом случае - извращенец. Суд разберется.
А службе опеки нужно строго-настрого запретить отдавать несовершенных детей на воспитание лицам старше 40-лет.
mozhem_povtorit 28 июня 2018 | 20:16
Месть за работу Дмитриева по возвращению имен репрессированных? Бред какой-то. Как и изготовление фотографий якобы для органов опеки. В такую х..ню я не верю, кем бы он там ни был.