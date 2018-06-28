На 2 месяца арестован глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев

Следственный комитет возбудил в отношении историка и правозащитника новое дело – о насильственных действиях сексуального характера. Ранее суд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии. Сам историк и его коллеги говорили, что считают уголовное преследование местью силовиков за работу Дмитриева по возвращению имен репрессированных, а также установлению причастных к террору в годы сталинского правления.