Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции вынес предупреждение телеканалу RT France

Это местное подразделение российского международного телеканала. Регулятор обратил внимание на сюжет, который вышел в апреле этого года и был посвящен ситуации в Сирии. Как передает ТАСС, высший совет счел, что в материале, цитата, «не было честности, точности информации, отсутствовало разнообразие точек зрения». В сюжете утверждалось, что химическая атака в пригороде Дамаска являлась постановкой с целью обвинить в этом власти Сирии.