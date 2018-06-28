Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции вынес предупреждение телеканалу RT France
Это местное подразделение российского международного телеканала. Регулятор обратил внимание на сюжет, который вышел в апреле этого года и был посвящен ситуации в Сирии. Как передает ТАСС, высший совет счел, что в материале, цитата, «не было честности, точности информации, отсутствовало разнообразие точек зрения». В сюжете утверждалось, что химическая атака в пригороде Дамаска являлась постановкой с целью обвинить в этом власти Сирии.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
snikkersnepper 28 июня 2018 | 19:49
Ну вот - а вы ОЗХО, ОЗХО... Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции рассуждает о "честности и точности"(С) даже не оглядываясь на потенциальный доклад экспертов. А зачем?
Виноватым все равно будет тот, кого МЫ покажем вам по телевизору.
blinorozhiy_chmo 28 июня 2018 | 19:57
Свобода слова и независимость СМИ в странах западной демократии - самый очевидный МИФ современности. Факт.
davi__koloradov 28 июня 2018 | 20:03
Закрыть эту путинскую брехаловку. Имущество пустить с молотка, деньги перевести Сенцову.
midnightblues 28 июня 2018 | 20:16
davi__koloradov: Зачем?/
Французы откровенно потешаются-даже есть передачи,где ползают от смеха ,рассказывая всю поднаготную РТ
Лучшей антирекламы нельзя придумать