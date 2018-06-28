Пожар вспыхнул на мусорном полигоне в Дмитровском районе Подмосковья

Огонь охватил территорию площадью около 100 квадратных метров, — передает Интерфакс. В оперативном штабе на месте происшествия уверяют, что никакой угрозы окружающей среде это ЧП не представляет. Превышения допустимой концентрации вредных веществ не наблюдается. Источники агентства не исключают, что причиной пожара мог быть поджог.