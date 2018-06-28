Во  Франции сняли обвинения как с Керимова, так и с его бизнес-партнера Штудхальтера

Судебные власти французского города Экс-ан-Прованс сняли обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости не только с члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, но и с его бизнес-партнера Александра Штудхальтера, сообщает в четверг газета «Нис матен».

«Выдвинутые обвинения были аннулированы», — отмечает издание, выходящее в Ницце.

А.Штудхальтер, как отмечает издание, выпустил коммюнике, в котором заявляет, что обвинения были совершенно лишены оснований. Он приветствует тот факт, что «защитил свою честь».

Изначально следователи утверждали, что этот швейцарский предприниматель занимался покупкой недвижимости на юге Франции для С.Керимова, причем действовал при этом противозаконно.