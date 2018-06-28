Во Франции сняли обвинения как с Керимова, так и с его бизнес-партнера Штудхальтера
«Выдвинутые обвинения были аннулированы», — отмечает издание, выходящее в Ницце.
А.Штудхальтер, как отмечает издание, выпустил коммюнике, в котором заявляет, что обвинения были совершенно лишены оснований. Он приветствует тот факт, что «защитил свою честь».
Изначально следователи утверждали, что этот швейцарский предприниматель занимался покупкой недвижимости на юге Франции для С.Керимова, причем действовал при этом противозаконно.
Комментарии6
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danko1 28 июня 2018 | 19:38
О какой чести эти воры говорят?
Просто, наверное, как обычно, Россия не предоставила нужную для обвинения информацию об их доходах.
За недостаточностью данных обвинения, наверное, и оправдали.
haldey 28 июня 2018 | 19:55
danko1: Честь на Западе это капитал)))
Только в России честь понимается без финансовой составляющей.
olegleon 28 июня 2018 | 19:59
danko1: да Вы отупели за сутки после сообщения о встрече президентов США и РФ. доходы вообще не причём, т.к. дело было построено на уходе от уплаты налогов при покупке на территории Франции.
ts 28 июня 2018 | 19:39
Видать, далеко пустило корни Басманное правосудие!
haldey 28 июня 2018 | 19:52
Керимова глобальщики подписали на работу в свою пользу)))
А вы про суды независимые, все процессы управляемы!
Неуправляемых процессов не существует, если вы считаете, что ими никто не управляет, значит вы не понимаете, как происходит управление)))
zemljanka 28 июня 2018 | 19:58
Поздравления.