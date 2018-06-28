Адвокат Дмитриева: Новое уголовное дело против Дмитриева было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее
Новое уголовное дело против историка и правозащитника Юрия Дмитриева было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее, — уверен его адвокат. Петрозаводский суд арестовал сегодня главу карельского «Мемориала», которого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Адвокат Виктор Ануфриев подчеркнул, что всё обвинение строится на показаниях ребенка. Он добавил, что следователи взяли некое объяснение у девочки, буквально какую-то фразу, и никаких других доказательств у них нет.
Ранее Дмитриева обвиняли в изготовлении детской порнографии, но суд его оправдал. И правозащитник, и его коллеги уверены, что уголовное преследование связано с его работой – в частности, поиском и публикацией данных о жертвах и сотрудников карательных органов в годы репрессий.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
idruker 28 июня 2018 | 19:47
Сволочи. Пещерное государство со взбесившимися вождями и шестерками
blinorozhiy_chmo 28 июня 2018 | 19:59
Кто подскажет - почему Мемориалу так важны престарелые педофилы и наркодилеры? А?
olegleon 28 июня 2018 | 20:01
idruker: как там 4 куста наркоты поживают?
tom_tom 28 июня 2018 | 19:53
Организаторы ЧМ - гениальные стратеги,зрящие в будущее. Ща русские девки понарожают от негров, уругвайцев и прочих мексиканцев, ну, от тех, кто в футбол играть умеет, и лет через 20 чернокожая рассейская команда поимеет весь мир.
Конечно, риск спиться тоже велик - это же РФия все таки!
diximania1948 28 июня 2018 | 20:16
Это и есть позвоночное Путинское правовосудие!