Адвокат Дмитриева: Новое уголовное дело против Дмитриева было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее

Новое уголовное дело против историка и правозащитника Юрия Дмитриева было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее, — уверен его адвокат. Петрозаводский суд арестовал сегодня главу карельского «Мемориала», которого обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. Адвокат Виктор Ануфриев подчеркнул, что всё обвинение строится на показаниях ребенка. Он добавил, что следователи взяли некое объяснение у девочки, буквально какую-то фразу, и никаких других доказательств у них нет.

Ранее Дмитриева обвиняли в изготовлении детской порнографии, но суд его оправдал. И правозащитник, и его коллеги уверены, что уголовное преследование связано с его работой – в частности, поиском и публикацией данных о жертвах и сотрудников карательных органов в годы репрессий.