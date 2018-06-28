Колумбия и Япония выходят в плей-офф Чемпионата мира по футболу

Обе команды несколько минут назад завершили свои последние матчи группового этапа. Японцы проиграли полякам 0:1, Колумбия одержала победу над Сенегалом 1:0.

В 9 вечера начнутся последние матчи группового этапа. В Калининграде встречаются Англия и Бельгия, в Саранске Панама и Тунис.