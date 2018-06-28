Колумбия и Япония выходят в плей-офф Чемпионата мира по футболу
Обе команды несколько минут назад завершили свои последние матчи группового этапа. Японцы проиграли полякам 0:1, Колумбия одержала победу над Сенегалом 1:0.
В 9 вечера начнутся последние матчи группового этапа. В Калининграде встречаются Англия и Бельгия, в Саранске Панама и Тунис.
Комментарии3
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alex_0049 28 июня 2018 | 19:16
...за поведение японцев на последних минутах матча я бы их наказал либо не проходом в плэй-офф либо выплатой стоимости билетов.......... ..люди ходят на футбол не для того чтоб смотреть как одни игроки лежат на травке а соперники перепинывают мяч между собой без видимых угроз потерять его...............
haldey 28 июня 2018 | 19:36
alex_0049: Это подтверждает, что элемент случайности был сведен к "0". Из группы должны были выйти те, кто вышел))) В Фифа восстановлена управляемость глобальщиками, скоро и в Уефа восстановят)))
haldey 28 июня 2018 | 19:33
Польшу закатали в асфальт! Это их ждет не только в футболе))) Гиена Европы)))