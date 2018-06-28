Неизвестный избил в Москве троих школьников из-за их причесок
У одного из пострадавших сломан нос, диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Все трое являются братьями, — пишет «Лайф». По словам детей, перед тем, как их избить, мужчина оскорблял их за внешний вид, сравнивая с девочками.
Комментарии20
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kir_pich_101 28 июня 2018 | 19:10
Теперь у них есть причина любить Родину больше...
chernyij 28 июня 2018 | 19:52
kir_pich_101: Дядя Вова, мы с тобой!
hammiak 28 июня 2018 | 19:12
В итоге у Ильи сломан нос и он лежит в больнице, а у Алексея и Артёма синяки на теле. Мужчина был задержан, но вскоре его отпустили под подписку о невыезде.
— Дети напуганы, теперь боятся выходить на площадку, только с родителями вот так вот за ручку, потому что кто бы мог подумать, что среди белого дня неадекватный мужчина нападёт на детей, — сказал сестра ребят Ксения.
hammiak 28 июня 2018 | 19:14
hammiak: самое главное - его отпустили под подписку
polikarpich 28 июня 2018 | 19:18
hammiak: kir_pich_101: Ничего, шум поднимется, закроют. Хотя, да, это не есть хорошо. Он явно представляет опасность.
chernyij 28 июня 2018 | 19:48
polikarpich: Очень сомневаютсь что закроют. Для тех, кто закрывает, опасность представляют люди с уточками в окне.
ts 28 июня 2018 | 19:18
hammiak: Наверное, сын какого-нибудь начальника... В Басманном правосудии только так...
nf5096004 28 июня 2018 | 19:30
hammiak: это не Сенцов и не Дмитриев.
cattt 28 июня 2018 | 19:23
Избивать детей по поводу причесок могут только исламо-покалеченые или с ПГМ - православием головного мозга.
zluki_bobry 28 июня 2018 | 19:30
100% это был пропутлеровский удило с соловьиным пометом в голове...
polikarpich 28 июня 2018 | 19:13
Надеюсь, этого "неизвестного" быстро отыщут. А там неизвестно ещё, кому придётся "девочкой" побыть.
:-)
cattt 28 июня 2018 | 19:27
polikarpich: Помница руководитель одной из кавказских "республик" собственноручно отрезал помпон на шапке у мальчика, сказав при этом, что с помпоном мальчик похож на девочку.
amrigo 28 июня 2018 | 19:13
Фашистская рашка, что тут сказать.
chernyij 28 июня 2018 | 19:50
amrigo: Думается, это только начало. Вы держитесь там.
ukrodupa404 28 июня 2018 | 19:18
Школота стала совсем ухуевшая ,типа они малолетки и ничего им не будет , а тут ....на тебе в дыню !)))
А мужика жалко ,если найдут ,то ему за них как за людей дадут !(
polikarpich 28 июня 2018 | 19:20
ukrodupa404: Ты дебил, что ли? Скажи прямо, как на духу!
bugsy 28 июня 2018 | 19:27
ukrodupa404: Я думаю ты стрижен под полубокс и мозги из твоей головы выбили еще во время курса молодого бойца
compare 28 июня 2018 | 19:43
ukrodupa404: жалко кого? ты с чего взял.что это-"мужик"? мужчина,не будет распускать руки в отношении школьников,запомни. если тебе "жалько",можешь вместе с этим уродом в камеру направиться,если его закроют,все-таки....
compare 28 июня 2018 | 19:41
под "подписку"? да эту мразоту,надо было прямиком в камеру,там бы он быстро понял,что его прическа,тоже "неправильная"...нашел к кому применить "силу"...какая все-таки дебильность в наших людях бродит,как дерьмо в уборной...
polikarpich 28 июня 2018 | 20:11
Как я понял, этому ублюдку грозит всего лишь штраф в 40 тысяч?! Это что за законы такие? Если это действительно так, то меняйте законы. Это могло быть нормальным, если бы он в драке возле пивняка кому-то нос бы сломал. Но здесь совершенно другой случай.
Родителям и родственникам не следует спускать этот случай. Тут впору вообще действовать самим, невзирая ни на что.