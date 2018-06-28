Неизвестный избил в Москве троих школьников из-за их причесок

У одного из пострадавших сломан нос, диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Все трое являются братьями, — пишет «Лайф». По словам детей, перед тем, как их избить, мужчина оскорблял их за внешний вид, сравнивая с девочками.