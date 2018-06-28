Могерини: Информация о миграционном кризисе в Европе преувеличена

Информация о миграционном кризисе в Европе преувеличена, а страны Евросоюза должны выделить больше средств на помощь Африке. Об этом сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

ЕС активно сотрудничает с ООН, чтобы решить миграционную проблему с полным соблюдением прав человека, добавила Могерини.