Интернет-операторы со следующего месяца должны будут в течение полугода хранить электронные сообщения пользователей

Интернет-операторы в России со следующего месяца должны будут в течение полугода хранить электронные сообщения своих пользователей. Такой период определило правительство России. Постановление появилось на официальном сайте правовой информации. Хранения данных от интернет-компаний требует так называемый «закон Яровой». Содержимое переписки компании должны будут предоставлять правоохранительным органам по требованию. Участники рынка предупреждали, что этот закон приведет к увеличению расходов операторов и возможному росту тарифов и ухудшению качества связи.