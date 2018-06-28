Интернет-операторы со следующего месяца должны будут в течение полугода хранить электронные сообщения пользователей
Интернет-операторы в России со следующего месяца должны будут в течение полугода хранить электронные сообщения своих пользователей. Такой период определило правительство России. Постановление появилось на официальном сайте правовой информации. Хранения данных от интернет-компаний требует так называемый «закон Яровой». Содержимое переписки компании должны будут предоставлять правоохранительным органам по требованию. Участники рынка предупреждали, что этот закон приведет к увеличению расходов операторов и возможному росту тарифов и ухудшению качества связи.
Комментарии7
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kir_pich_101 28 июня 2018 | 19:13
Надо обязать Расеян хранить использованную туалетную бумагу и каждый месяц сдавать в какой-нибудь госорган.
На всякий случай...
viktorova 28 июня 2018 | 19:20
kir_pich_101: Можно еще и всероссийский банк фекалий создать...
danko1 28 июня 2018 | 19:20
kir_pich_101: Нарушение Конституции в виде введения цензуры и запрета на гласность, называют правовым актом и законом.
Всё закономерно, когда вместо Конституции и законов Путин ввел бандитские понятия.
vla7815 28 июня 2018 | 19:23
kir_pich_101: Нет чтобы деньги направить на развитие экономики, на пенсии, так они направляют на разные оковы, колючие проволоки и кандалы. Это чё ??? Великая страна ??? Великая Россия ???? Это великая тюрьма народов, великая зона, великая душегубка.
danko1 28 июня 2018 | 19:30
vla7815: Видно, что это 25 млн. рабочих мест надзирателей, которые обещал создать Путин.
virgenu 28 июня 2018 | 19:20
Ещё один гвоздь в крышку гроба демократии.Всё население страны подпадает под подозрение, в случае необходимости любого можно подтянуть под статью. Главный принцип демократии -неприкосновенность личной жизни- растаптывается в грязь.Желающие могут легко узнать что и с кем вытворяла Яровая в прошлом. Конфиденциальность личной жизни становится доступной любой сволочи.
baran_provokator 28 июня 2018 | 19:24
да раздайте вы всем уже электронные gps-браслеты как в "Королевской Битве" Такеши Кетано