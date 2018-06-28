Европейский университет вновь проиграл в суде по делу об отказе в лицензии

Учебное заведение пыталось оспорить решение Рособрнадзора, который лишил его права обучать студентов.

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отказал в пересмотре решения по тяжбе Европейского университета с Рособрнадзором. Об этом интернет-изданию «Фонтанка» рассказали представители лишенного лицензии вуза. По их словам, они не сомневались, что суд вынесет именно такое решение, но довести дело до конца было «делом чести» для университета. «Это был последний акт в нашей тяжбе с Рособрнадзором» — добавила представитель учебного заведения. Больше судиться с ведомством там не будут. При этом пока руководство университета также не решило, будет ли пытаться подать документы на получение новой лицензии.

Вуз пытался вернуть себе право на обучение студентов на протяжении последнего года. Лицензия у Европейского университета была отозвана после ряда проверок, которые были организованы по инициативе тогдашнего депутата петербургского Заксобрания Виталия Милонова.

Ранее вуз трижды подавал документы на получение новой лицензии, но каждый раз получал отказ.