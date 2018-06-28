Суд в Петрозаводске отправил под стражу руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Его задержали накануне. Сегодня стало известно, что в отношении историка и правозащитника возбудили дело о сексуальном насилии. Потерпевшей проходит несовершеннолетняя приемная дочь Дмитриева.

В апреле суд признал Дмитриева невиновным по статье об изготовлении детской порнографии. Однако позже вышестоящая инстанция приговор отменила.

Историк Юрий Дмитриев сейчас является жертвой противостояния прокуратуры, которую не устроил оправдательный приговор, и суда. Такое мнение «Эху Москвы» высказала писательница Людмила Улицкая, подчеркнув, что такая ситуация неприемлема. Улицкая добавила, что общественный резонанс может помочь добиться справедливости.