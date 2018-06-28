Суд в Петрозаводске отправил под стражу руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Его задержали накануне. Сегодня стало известно, что в отношении историка и правозащитника возбудили дело о сексуальном насилии. Потерпевшей проходит несовершеннолетняя приемная дочь Дмитриева.
В апреле суд признал Дмитриева невиновным по статье об изготовлении детской порнографии. Однако позже вышестоящая инстанция приговор отменила.
Историк Юрий Дмитриев сейчас является жертвой противостояния прокуратуры, которую не устроил оправдательный приговор, и суда. Такое мнение «Эху Москвы» высказала писательница Людмила Улицкая, подчеркнув, что такая ситуация неприемлема. Улицкая добавила, что общественный резонанс может помочь добиться справедливости.
Комментарии5
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dyymm 28 июня 2018 | 19:11
Педофил должен сидеть в тюрьме!
cattt 28 июня 2018 | 19:17
dyymm: В гебисиской Рашке любой может стать педофилом или маньяком, было бы желание чекистов!
kapitonovih_36 28 июня 2018 | 19:30
что не правдоруд. то педофил...начиная с буковского....это уже не совпадение, это генетика...
ramses333 28 июня 2018 | 19:38
kapitonovih_36: Что ни портянка - то воняет... это не совпадение, это гены.
virgenu 28 июня 2018 | 19:12
Уж виноват ты в том, что хочется мне кушать.Правосудие в путинской России сначала пишет приговор, а затем подгоняет следствие под него. Наивные очкарики всё никак не могут этого понять.