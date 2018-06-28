Никольская улица в Москве стала главной неофициальной фан-зоной Чемпионата мира с первых же дней турнира

Как и во всех городах, которые ранее принимали подобные турниры, в российской столице была подготовлена фан-зона. Власти выбрали для этого Воробьевы горы, и их логика была вполне понятна: недалеко от центра, просторно, красивый вид на город, а главное — до стадиона «Лужники» рукой подать.

Сейчас официальная фан-зона свои функции выполняет. Однако основным местом сбора болельщиков стала Никольская улица. Сперва там отмечали свои победы иностранные фанаты, после чего к ним присоединились и россияне, восхищенные победой нашей сборной над Египтом. Так Никольская окончательно превратилась в главную футбольную улицу страны.

На вопрос почему именно она — самый популярный ответ – близость к Красной площади, красочная иллюминация, оставшаяся еще с новогодних праздников, и обилие точек общепита.

Несомненный плюс Никольской по сравнению с тем же Арбатом и в том, что на ней нет ни одного жилого здания. А значит, можно шуметь всю ночь, никому особо не мешая. Поэтому полицейские с чистой совестью не вмешиваются в происходящее и не пресекают даже самые бурные выражения радости.

Впрочем, жалобы на беснующихся день и ночь фанатов все равно поступали. Прежде всего от владельцев дорогих бутиков, которых на Никольской тоже немало. Ликующие болельщики перекрывали входы и витрины магазинов. А деньги тратили преимущественно на алкоголь.

Тяжело переживают нашествие фанатов посетители и монахи мужского монастыря, окна которого выходят как раз на Никольскую улицу.