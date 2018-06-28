Сегодня на Чемпионате мира по футболу последние матчи группового этапа
Япония играет с Польшей, а Сенегал с Колумбией. Поляки встречаются в Волгограде с командой Японии. Счет 1:0. Сейчас идет второй тайм. Колумбия на матче с Сенегалом ведёт 1:0.
Вечером состоятся еще два матча: Панама – Тунис и Англия – Бельгия. Начало в 21 час.
Тем временем МК сегодня пишет о неспортивном поведении российских болельщиков, точнее – болельщиц в публикацию под заголовком «Как россиянки позорят себя и страну».
Автор материала в «Московском комсомольце» не имел права касаться темы взаимоотношений русских девушек с иностранными болельщиками. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Виктор Шендерович.
Автор публикации в «МК» связывает распущенность некоторых девушек с общей потерей морали и нравственности российским обществом.
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