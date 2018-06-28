Официальное обвинение в шпионаже предъявлено топ-менеджеру Интер РАО Карине Цуркан

Мосгорсуд оставил ее под арестом до 13-го августа. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле есть документы с грифом «секретно». После заседания адвокат Дмитрий Цуприк сказал журналистам, что Цуркан виновной себя не признает.

Ранее Цуркан в СИЗО посетила зампред московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Она рассказала, что Цуркан вынуждена практически голодать – она не может есть тюремную еду из-за вегетарианской диете. Меркачева добавила, что Цуркан испытывает большие сложности из-за условий содержания в СИЗО.

По данным СМИ, ФСБ подозревает Цуркан в передаче спецслужбам Румынии данных о крупных российских энергопроектах за рубежом. У Цуркан двойное гражданство – России и Румынии. Свидетелем по делу проходит замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко. Ранее в его рабочем кабинете прошли обыски.