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18:32, 28 июня 2018

Туск: Неспособность договориться по проблеме миграции может привести к хаосу в Евросоюзе

Неспособность договориться по проблеме миграции может привести к хаосу в Евросоюзе, — предупредил председатель Европейского совета Дональд Туск. В Брюсселе сегодня начался двухдневный саммит. Лидеры европейского сообщества обсуждают меры по решению миграционной проблемы. Между тем, некоторые страны готовы действовать самостоятельно. Глава Европейского совета предложил создать так называемую платформу высадки для мигрантов за пределами Евросоюза.

Комментарии

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ukrodupa404 28 июня 2018 | 18:41

Вот настолько ____________________________________ похер к чему там приведут ваши проблемы !)

edward_sakash 28 июня 2018 | 18:41

Европейские политики всегда реагируют на внешние факторы с задержкой в четыре-пять лет, причём повелось это ещё с начала прошлого века.
Давным-давно перекрыты все главные маршруты нелегальных мигрантов, однако политики запоздало реагируют и кричат "караул" с опозданием в несколько лет, когда вопрос по факту ушёл с повестки дня.
Националисты и леваки всех мастей усиленно эксплуатируют вопрос "нашествия мигрантов", хотя поток мигрантов развернулся в обратную сторону и из Европы каждый год только из Германии возвращаются домой десятки тысяч человек.

vinibi_ 28 июня 2018 | 18:48

edward_sakash: Про обратный поток вы здоровски сбреханули- захарова с путиным просто нервно курят в сторонке!!!

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