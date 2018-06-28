Туск: Неспособность договориться по проблеме миграции может привести к хаосу в Евросоюзе

Неспособность договориться по проблеме миграции может привести к хаосу в Евросоюзе, — предупредил председатель Европейского совета Дональд Туск. В Брюсселе сегодня начался двухдневный саммит. Лидеры европейского сообщества обсуждают меры по решению миграционной проблемы. Между тем, некоторые страны готовы действовать самостоятельно. Глава Европейского совета предложил создать так называемую платформу высадки для мигрантов за пределами Евросоюза.