Мария Захарова попросила Совет Федерации и Госдуму дать оценку деятельности «Дойче Велле»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова попросила Совет Федерации и Госдуму дать оценку деятельности «Дойче Велле». Она обвинила немецких журналистов в пропаганде. Также Захарова попросила обратить внимание на немецкое СМИ и Роскомнадзор. Она напомнила, что еще на прошлой неделе МИД запрашивал у «Дойче Велле» комментарий в связи с платным продвижением материалов о России в социальных сетях, которые дипломаты сочли оскорбительными. По словам Захаровой, немецкая сторона ответила, что это был лишь анонс интервью на русском языке и ничего больше.
Комментарии8
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andreykochnev 28 июня 2018 | 18:33
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
countzero 28 июня 2018 | 18:35
Бред какой-то. Мидаки что, роль экзаменаторов на себя взяли, тому пятерку поставить, этому тройку... А слабо им поставить оценку Кадырову?
Захаровой, похоже, что бы ни делать, лишь бы не работать.
oneoretwo 28 июня 2018 | 18:36
...отдохнула ?...слава тебе... соскучились уж...
...ну, теперь в два смычка будут веселить публику с ошмальковой-вертухайской...
novirusisch 28 июня 2018 | 18:36
маня опять бьется в истерике.
Зачем? Лучше бы цыганочку станцевала, отвлеклась.
yralez 28 июня 2018 | 18:39
Можно было бы подумать, что она что то сьела.
Но нет, она такая и есть.....немножко беременная.
fresh_breeze 28 июня 2018 | 18:41
А что тут оценивать? Обычный русофобский источник, хотя помимо темы России там публикуется и другое.
Но в отношении России там именно так. Причём, такая ситуация там уже давно, эмигранты, взятые туда на работу, стараются изо всех сил. Да и фрау Немцова тоже постоянно маячит на их гл. странице; неужели кто-то тратит время на её ролики, наверное, есть и такие.
hammiak 28 июня 2018 | 18:46
подсказываю оценку: "неправославно, бездуховно, провокация против России"
plidurok Андрей Филимонов 28 июня 2018 | 18:47
Вообще-то, у товарищей с Канатчиковой дачи принято обращаться в "Спортлото"., а не СФ и ГД.