Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова попросила Совет Федерации и Госдуму дать оценку деятельности «Дойче Велле». Она обвинила немецких журналистов в пропаганде. Также Захарова попросила обратить внимание на немецкое СМИ и Роскомнадзор. Она напомнила, что еще на прошлой неделе МИД запрашивал у «Дойче Велле» комментарий в связи с платным продвижением материалов о России в социальных сетях, которые дипломаты сочли оскорбительными. По словам Захаровой, немецкая сторона ответила, что это был лишь анонс интервью на русском языке и ничего больше.