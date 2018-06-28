Европейский университет в Петербурге больше не будет судиться с Рособрнадзором

Сегодня апелляционный суд в Москве отказал в жалобе вуза. Университет пытается вернуть образовательную лицензию. Как сказали Интерфаксу представители учебного заведения, они решили также отложить подачу заявки на новую лицензию. Это связано с событиями вокруг Московской школы социальных и экономических наук – так называемой Шанинки, — сказали в Европейском университете. Рособрнадзор на днях отозвал аккредитацию у столичного учебного заведения.