Европейский университет в Петербурге больше не будет судиться с Рособрнадзором
Сегодня апелляционный суд в Москве отказал в жалобе вуза. Университет пытается вернуть образовательную лицензию. Как сказали Интерфаксу представители учебного заведения, они решили также отложить подачу заявки на новую лицензию. Это связано с событиями вокруг Московской школы социальных и экономических наук – так называемой Шанинки, — сказали в Европейском университете. Рособрнадзор на днях отозвал аккредитацию у столичного учебного заведения.
Комментарии2
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oneoretwo 28 июня 2018 | 18:39
...попробуйте писать на фене - чем черт не шутит ?
может, они там все с ворованными документами об образовании...
novirusisch 28 июня 2018 | 18:41
Рособрнадзор получил задание уничтожить в России все учебные заведения, которые дают приличное образование.
Потому как все получившие нормальное образование из России уезжают.
Поэтому образование должно быть на уровне ПТУ. такие не уедут.
У Росолбрнадзора важная задача: уничтожить высшее образование в России.