Температура свыше +32 градусов считается экстремальной для работы, сообщает Роспотребнадзор

Перерыв при работе на открытом воздухе в жару должен составлять не менее 12 минут. Об этом сказала ТАСС представитель ведомства Ирина Попова: «Если температура в рабочем помещении превысила +30,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на 4 часа. Необходимо организовать рациональный режим работы с последующим отдыхом не менее 12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов. В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека, где он отдыхает после работы, температура воздуха должна поддерживаться на уровне +24.. +25 градусов. Это необходимо делать во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур».

Также при работе в жару необходимо выпивать не меньше чашки воды каждые 20 минут, добавила Ирина Попова.