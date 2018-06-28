Суд арестовал Юрия Дмитриева
«Юрий Дмитриев арестован на 2 месяца», — сказал В.Ануфриев.
«Дело ни на чем не основывается. Основывается на том, что объяснение у девочки (приемной 13-летней дочери — ИФ) взяли, из нее выдавили, можно сказать, какую-то фразу. А так — нет никаких доказательство того, что Юрий Дмитриев совершал то, в чем его пытаются обвинить», — сказал журналистам В.Ануфриев.
Он не уточнил, что именно сказала приемная дочь Ю.Дмитриева, ссылаясь на то, что ходатайство о мере пресечения рассматривалось судом в закрытом режиме.
Комментарии6
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yralez 28 июня 2018 | 18:31
Омерзительно.......когда мерзавцы начинают клепать свои мерзости.
У мерзавцов в погонах одно на уме......да и на деле частенько.
shpuntik63 28 июня 2018 | 18:39
А кто это?
putin_itogy 28 июня 2018 | 18:41
shpuntik63: путин.
tks 28 июня 2018 | 18:40
Putlerismus Ordinaris!
parasuk_ 28 июня 2018 | 18:44
Вот и хорошо. Российских либероидов лучше в тюрьме держать, очень уж пакостный они народец
rosta 28 июня 2018 | 18:47
Майдан, только Майдан !