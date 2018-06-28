Суд арестовал Юрия Дмитриева

Петрозаводский городской суд в четверг взял под стражу лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, который подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, сообщил журналистам адвокат Виктор Ануфриев после рассмотрения судом ходатайства следователя.

«Юрий Дмитриев арестован на 2 месяца», — сказал В.Ануфриев.

«Дело ни на чем не основывается. Основывается на том, что объяснение у девочки (приемной 13-летней дочери — ИФ) взяли, из нее выдавили, можно сказать, какую-то фразу. А так — нет никаких доказательство того, что Юрий Дмитриев совершал то, в чем его пытаются обвинить», — сказал журналистам В.Ануфриев.

Он не уточнил, что именно сказала приемная дочь Ю.Дмитриева, ссылаясь на то, что ходатайство о мере пресечения рассматривалось судом в закрытом режиме.