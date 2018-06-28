Путин: За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов

За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов, — сообщил президент Путин. Сколько военнослужащих и единиц техники остается в Сирии, Путин не уточнил. О начале вывода российских войск из Сирии снова было объявлено в декабре прошлого года – тогда президент заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки террористов». Путин объявлял о выводе основной части российской группировки из Сирии уже три раза, — напоминает газета «Ведомости».