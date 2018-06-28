Путин: За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов
За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов, — сообщил президент Путин. Сколько военнослужащих и единиц техники остается в Сирии, Путин не уточнил. О начале вывода российских войск из Сирии снова было объявлено в декабре прошлого года – тогда президент заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки террористов». Путин объявлял о выводе основной части российской группировки из Сирии уже три раза, — напоминает газета «Ведомости».
Комментарии4
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yralez 28 июня 2018 | 18:28
Это он Трампу врет......мы то его знаем.
novirusisch 28 июня 2018 | 18:29
И вновь продолжается вывод
И вновь начинается ввод!
ВЫвод-вывод-ввод-вывод ...
Интересный процесс, увлекательный.
gregor 28 июня 2018 | 18:31
Путин: За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов
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Да хоть 5000 военнослужащих , 30 самолётов и 40 вертолётов ...
Сколько осталось не покинувших ?
Это точно ,как спрашивали ;-" Сколько танков всего есть в наличии ?
Ответ , в три раза больше ,чем в 1939 году . А сколько в 1939 ? Секрет ,отвечали власти .
tag188 28 июня 2018 | 18:46
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи -- огонь, воду, и как Путин выводит войска из Сирии.