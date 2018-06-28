Встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки

На переговорах будут обсуждаться двусторонние отношения, а также международная повестка, включая Сирию и Украину, — сообщает пресс-служба Кремля.

Ситуация, при которой между двумя ядерными супердержавами нет коммуникации, абсолютно ненормальная. Встреча Путина и Трампа поможет наладить диалог, — считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По мнению Лукьянова, Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания.

Встреча двух президентов не приведет к прорыву в двусторонних отношениях, — считает политолог Алексей Малашенко. По словам Малашенко, Трамп ведет себя как бизнесмен и ищет реальной выгоды.