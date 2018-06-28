Встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки
На переговорах будут обсуждаться двусторонние отношения, а также международная повестка, включая Сирию и Украину, — сообщает пресс-служба Кремля.
Ситуация, при которой между двумя ядерными супердержавами нет коммуникации, абсолютно ненормальная. Встреча Путина и Трампа поможет наладить диалог, — считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По мнению Лукьянова, Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания.
Встреча двух президентов не приведет к прорыву в двусторонних отношениях, — считает политолог Алексей Малашенко. По словам Малашенко, Трамп ведет себя как бизнесмен и ищет реальной выгоды.
Комментарии1
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novirusisch 28 июня 2018 | 18:27
Лукьянов опять как бабуин бьет себя в грудь и орет :"Россия - супердержава!".
Но тихонько добавляет "была".
А сейчас под санкциями.