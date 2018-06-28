Прокуратура отказалась от обвинений в клевете в деле Александра Эйвазова

Бывшего работника суда, который сообщал о серьезных нарушениях в судопроизводстве, теперь обвиняют только в воспрепятствовании правосудию.

Суд по просьбе прокуратуры прекратил дело о клевете в отношении бывшего секретаря судебного заседания Александра Эйвазова. По этому обвинению молодому человеку грозил штраф до пяти миллионов рублей или до пятисот часов исправительных работ. Таким образом, в Калининском районном суде осталось только одно дело против Эйвазова – о воспрепятствовании правосудию. По этой статье гособвинение настаивает на наказании в виде одного года лишения свободы. Защита Эйвазова будет добиваться оправдательного приговора, сказал «Эху Москвы» адвокат бывшего судебного служащего Иван Павлов.

Напомню, дело против Эйвазова завели после того, как молодой человек написал несколько жалоб на судью Ирину Керро и подал их в следственный комитет и прокуратуру. Молодой человек утверждал, что на его глазах происходили десятки нарушений закона. Например, судьи удовлетворяли абсолютно все ходатайства о прослушках и слежках, даже не проводя заседания. Самого Эйвазова якобы заставляли писать протоколы этих несуществовавших процессов. Amnesty International ранее признала Эйвазова узником совести.

Следующее заседание по делу Эйвазова состоится через неделю.