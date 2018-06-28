Франция сняла с Сулеймана Керимова все обвинения

Власти страны обвиняли российского сенатора в уклонении от уплаты налогов, он находился под подпиской о невыезде.

Снятие обвинений с Сулеймана Керимова подтвердил РИА Новости его адвокат Никита Сычев. Комментировать детали он отказался, заявив лишь, что в ближайшее время его клиенту должны отдать паспорт, залог тоже вернут. После этого Керимов сможет беспрепятственно покинуть страну.

По словам источника издания The Bell, близкого к предпринимателю, залог в размере 40 миллионов евро уже был возвращен. Также собеседник добавил, что статус Керимова в этом деле был изменен на свидетеля.

Под арестом сенатор находился с ноября прошлого года, после того, как был задержан в аэропорту Ниццы. Во Франции его обвинили в уклонении от уплаты налогов – по версии следствия, для этого использовалась схема с покупкой элитной недвижимости на Лазурном берегу по заниженной цене. Общая сумма сделок оценивалась в 400 миллионов евро. Также Керимова заподозрили в тайной переправке во Францию крупных сумм денег, в том числе наличными.

После задержания за сенатора вступились многие российские политики и чиновники. Одним из них была спикер Совфеда Валентина Матвиенко, призвавшая немедленно освободить Керимова.

До сих пор Керимов по решению суда находился в Ницце под подпиской о невыезде и должен был еженедельно являться в полицию. Своей вины сенатор не признавал.

На фоне новости о снятии с Керимова обвинений акции компании «Полюс», принадлежащей семье сенатора, выросли более чем на 5 процентов.