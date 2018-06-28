Франция сняла с Сулеймана Керимова все обвинения
Власти страны обвиняли российского сенатора в уклонении от уплаты налогов, он находился под подпиской о невыезде.
Снятие обвинений с Сулеймана Керимова подтвердил РИА Новости его адвокат Никита Сычев. Комментировать детали он отказался, заявив лишь, что в ближайшее время его клиенту должны отдать паспорт, залог тоже вернут. После этого Керимов сможет беспрепятственно покинуть страну.
По словам источника издания The Bell, близкого к предпринимателю, залог в размере 40 миллионов евро уже был возвращен. Также собеседник добавил, что статус Керимова в этом деле был изменен на свидетеля.
Под арестом сенатор находился с ноября прошлого года, после того, как был задержан в аэропорту Ниццы. Во Франции его обвинили в уклонении от уплаты налогов – по версии следствия, для этого использовалась схема с покупкой элитной недвижимости на Лазурном берегу по заниженной цене. Общая сумма сделок оценивалась в 400 миллионов евро. Также Керимова заподозрили в тайной переправке во Францию крупных сумм денег, в том числе наличными.
После задержания за сенатора вступились многие российские политики и чиновники. Одним из них была спикер Совфеда Валентина Матвиенко, призвавшая немедленно освободить Керимова.
До сих пор Керимов по решению суда находился в Ницце под подпиской о невыезде и должен был еженедельно являться в полицию. Своей вины сенатор не признавал.
На фоне новости о снятии с Керимова обвинений акции компании «Полюс», принадлежащей семье сенатора, выросли более чем на 5 процентов.
Комментарии7
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pro_hanov 28 июня 2018 | 18:24
Трудно себе представить, чтобы в России суд вот так просто разжал челюсти и снял все обвинения. У нас же только на человека легла десница карающих органов, так он сразу в чём-то виновен, а оправдательных приговоров практически нет.
novirusisch 28 июня 2018 | 18:33
pro_hanov: То есть я не понял, они не знали, что он уплатил налоги?
Или это не он покупал виллы?
темна вода во облацех.
yralez 28 июня 2018 | 18:26
Бабло восторжествовало......чекисткая спецоперация тоже.
Хотя и обошлась дорогонько.
shpuntik63 28 июня 2018 | 18:44
yralez: А как же неподкупные честнейшие хранцузы!
twenty_two 28 июня 2018 | 18:47
yralez: Что такое презренные деньги (которыми так охотно снабжает некоторых, не безызвестный всем Аллах), когда на кону честь и достоинство представителя нации с дополнительной хромосомой...
j_partizan 28 июня 2018 | 18:43
Сулейман Керимов.
Сразу видно настоящего гражданина РФ и Власть за него впрягается.
А мы все бесправные мигранты на родной земле с формальным гражданством.
У нас сегодня одно право - сдохнуть за власть самозванцев.
twenty_two 28 июня 2018 | 18:43
Он оказался честным миллиардером!)