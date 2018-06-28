Руководство «Транснефти» требует снятия ареста с активов и счетов предприятия

Руководство «Транснефти» — одного из совладельцев Новороссийского морского торгового порта — требует снятия ареста с активов и счетов предприятия. Суд постановил ввести ограничительные меры в рамках расследования уголовного дела совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых. Именно им принадлежит четверть порта.

О решении суда, которое грозит осложнением работы едва ли не стратегического объекта, стало известно от Николая Токарева, главы компании «Транснефть». Именно она, вместе с группой «Сумма» на паритетных началах владеет четвертью акций Новороссийского морского торгового порта — самого крупного в стране. Топ-менеджер «Транснефти» обратился к следствию, а также «всем ведомствам, от кого так или иначе это зависит». Токарев призвал снять арест с активов и вернуть порт в рабочее состояние, создав условия, при которых предприятие с семью тысячами сотрудников, сможет нормально выполнять свои производственные задачи. Заявление главы «Транснефти» приводит агентство «ТАСС». При этом сумму на счетах и стоимость активов, на которые наложен арест, Токарев не уточнил. Руководитель компании также добавил, что «Транснефть» сохраняет интерес к покупке 25 процентов акций Новороссийского порта, которыми сейчас владеет группа «Сумма» братьев Магомедовых, «Транснефть» по-прежнему сохраняет. Переговоры об этом шли давно, однако сделка не состоялась — Магомедовы оказались в СИЗО.

Напомним, арестовали владельцев группы «Сумма» в конце марта. Магомеда и Зиявудина Магомедовых обвинили в мошенничестве, растрате, хищении и организации преступного сообщества. Ущерб следствие оценило в два с половиной миллиарда рублей. Сообщалось, что в качестве основной силовики прорабатывали версию о том, что аффилированные с Магомедовыми компании выигрывали государственные тендеры и привлекали бюджетные средства, многократно завышая стоимость работ. Новороссийский морской порт, как указывает «Коммерсант», стал уже 14-й компанией группы «Сумма», на которую суд наложил арест. До этого аналогичные меры были предприняты, например, в отношении счетов и и активов морского порта Владивостока, его доля также принадлежит братьям Магомедовым.

Состояние одного из совладельцев «Суммы» — Зиявудина Магомедова — журнал Forbes в этом году оценивал более чем в миллиард долларов. Бизнесмен занял 81-е место в российском рейтинге издания.