Экс-главу Дагестана могут допросить как свидетеля по делу о хищениях в республике

О вызове Рамазана Абдулатипова в суд просят адвокаты обвиняемых.

Показания Рамазана Абдулатипова «помогут установить истину и избежать незаконных обвинений» — сказал «Коммерсанту» защитник одного из фигурантов дела Дагир Хасавов. Трудно предположить – считает адвокат – что глава Дагестана не был в курсе принимаемых министрами финансовых решений, ведь без визы руководителя республики не принимается практически ни один правительственный документ. Вероятно, в качестве свидетеля будет допрошен и действующий председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов – к слову, одним из фигурантов уголовного дела является его сын.

Между тем, вчера Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему вице-премьеру региона Раюдину Юсуфову. Ранее такие же решения были вынесены и в отношении остальных обвиняемых – экс-членов республиканского правительства во главе с бывшим премьером Абдусамадом Гамидовым. В деле есть и новый фигурант – заместитель мэра Каспийска, который содержится под домашним арестом.

Подсудимые обвиняются в многомиллионных хищениях средств, выделенных из бюджета на строительство инфраструктурных и социальных объектов. По данным следствия, практически во всех случаях бывшие чиновники завышали сметы, получая за это откаты. Правоохранители считают, что без воровства не обходился практически ни один проект, который финансировался через государственного заказчика. Деньги тратили и на обустройство личных объектов. Всего региональный бюджет не досчитался около 100 миллионов рублей.

Как пишет «Коммерсант» пока против экс-чиновников выдвинуты обвинения в мошенничестве и превышении должностных полномочий, однако не исключено, что впоследствии им могут вменить создание организованного преступного сообщества, как это случилось в схожем деле против бывшего руководства Республики Коми. Такой вариант не исключают и адвокаты, но, по их мнению, у следствия нет оснований переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью.

Прошлой осенью Абдулатипов был снят с должности главы Дагестана и стал спецпредставителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странам Каспия.