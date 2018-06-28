Москалькова: Сенцов находится в хорошей моральной форме, его физическое состояние также не вызывает опасений

Украинский режиссер Олег Сенцов находится в хорошей моральной форме, его физическое состояние также не вызывает опасений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая посетила Сенцова в колонии.

Татьяна Москалькова добавила, что она просила Олега Сенцова прекратить голодовку и перейти на другие формы защиты своих прав, но он уклонился от обсуждения этой темы.

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, которой до сих пор не удалось посетить Сенцова, заявила, что не доверяет словам Москальковой.

В эфире телеканала «112 Украина», Денисова напомнила, что возможность посещения Сенцова украинской стороне гарантировал лично Владимир Путин.

В свою очередь, российский омбудсмен сообщила, что ФСИН не нашла оснований допускать к Сенцову украинского уполномоченного, поскольку Сенцов – гражданин России. Москалькова ссылается на официальный ответ руководства службы.

Ранее адвокат осужденного Дмитрий Динзе обнародовал документ, в котором ФСИН подтверждает украинское гражданство Сенцова.

Почти две трети россиян не слышали о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Левада-центра», рассказал «Эху Москвы» его директор Лев Гудков. Гудков добавил, что так мало россиян знают подробно о деле Олега Сенцова, потому что о нём молчат федеральные телеканалы.