Москалькова: Сенцов находится в хорошей моральной форме, его физическое состояние также не вызывает опасений
Украинский режиссер Олег Сенцов находится в хорошей моральной форме, его физическое состояние также не вызывает опасений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая посетила Сенцова в колонии.
Татьяна Москалькова добавила, что она просила Олега Сенцова прекратить голодовку и перейти на другие формы защиты своих прав, но он уклонился от обсуждения этой темы.
Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, которой до сих пор не удалось посетить Сенцова, заявила, что не доверяет словам Москальковой.
В эфире телеканала «112 Украина», Денисова напомнила, что возможность посещения Сенцова украинской стороне гарантировал лично Владимир Путин.
В свою очередь, российский омбудсмен сообщила, что ФСИН не нашла оснований допускать к Сенцову украинского уполномоченного, поскольку Сенцов – гражданин России. Москалькова ссылается на официальный ответ руководства службы.
Ранее адвокат осужденного Дмитрий Динзе обнародовал документ, в котором ФСИН подтверждает украинское гражданство Сенцова.
Почти две трети россиян не слышали о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Левада-центра», рассказал «Эху Москвы» его директор Лев Гудков. Гудков добавил, что так мало россиян знают подробно о деле Олега Сенцова, потому что о нём молчат федеральные телеканалы.
Комментарии16
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kamen_12 28 июня 2018 | 18:16
Здоров и довольно упитан.
danko_vobla 28 июня 2018 | 18:19
kamen_12: а где бабка данко1 спец по хорошим состояниям? А как там Савченко?
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 18:23
Врут в России чиновники всех уровней (с плеши пошлО). С какой стати эта мадам исключение? Тявкает в унисон своре.
spb_aborigen 28 июня 2018 | 18:36
Нужно Москалькову и всех чиновников РФ немедленно отправить на "поправку" в этот прекрасный "санаторий" в Ямало-Ненецком округе!
kapitonovih_36 28 июня 2018 | 18:43
что интересно...ирландские голодающие умирали начинания с 40 дня голодовки...а вот каклы голодают более 10 дней и после этого набирают вес и становятся живыми хероями усраны...кто-то сможет объяснить этот парадокс?...может каклы действительно прилетели с Марса и стали первыми "людими" на земле?
kapitonovih_36 28 июня 2018 | 18:45
kapitonovih_36: каклы голодают более 100 дней...
roman_i_olga 28 июня 2018 | 18:24
danko_vobla: у нас еще 600 тыс зэков. но про них кривозащитники не говорят. а только день и ночь о террористе сенцове
danko_vobla 28 июня 2018 | 18:26
roman_i_olga: у нас 1 правозащинтица1 на сайте. И она в маями.
kamen_12 28 июня 2018 | 18:26
roman_i_olga: Он режиссёр, на ютьюб видик выложил.
odobryam_s 28 июня 2018 | 18:17
Да кто бы сомневался!
reaver 28 июня 2018 | 18:17
В такой хорошей форме, что его даже показать нельзя?
kamen_12 28 июня 2018 | 18:21
reaver: Сначала пусть Савченко покажут.
spb_aborigen 28 июня 2018 | 18:38
Если вы соотечественник Савченко, вам с этим предложением не к нам.
solonko 28 июня 2018 | 18:40
Россияне, ваш обудсмен, то бишь обудсвумен - бывший милицейский генерал. Во что вы от неё в подобных случаях хотите услышать? В борьбе за права человека она, без вариантов, находится по другую сторону баррикад от человека.
tks 28 июня 2018 | 18:42
Эрзац-омбудсмен.
kp6ic 28 июня 2018 | 18:47
странно, он уже много месяцев голодает вроде. и все окей? жрет втихаря по ночам, что ли?