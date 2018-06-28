Глава карельского Мемориала Юрий Дмитриев стал фигурантом нового уголовного дела

Историка и правозащитника заподозрили в насильственных действиях сексуального характера. В эти минуты Петрозаводский городской суд решает вопрос об аресте. По первому делу Дмитриева оправдали, правда, недавно этот приговор отменили.

В отношении известного в Карелии правозащитника выдвинули более серьёзные, чем раньше обвинения. По версии следствия, Дмитриев с 2012го по 16й годы совершал насилие над своей несовершеннолетней приёмной дочерью. Девочке сейчас 12 лет. Главу карельского Мемориала вчера вечером задержали на выезде из Петрозаводска. Он, по словам адвоката, поехал на кладбище и потом собирался зайти в монастырь. Россию, как об этом сообщали некоторые федеральные каналы, покидать не собирался. По новым обвинениям Дмитриеву грозит до 20ти лет лишения свободы. Вины 62-летний правозащитник и историк как и раньше не признаёт. Новое дело возбудили спустя несколько месяцев после того, как первое с треском провалилось. Следствие не может смириться с оправдательным приговором, сказал Эху адвокат правозащитника Виктор Ануфриев.

Арестовали Дмитриева в конце 16го года, в его компьютере нашли фотографий приёмной дочери без одежды, их следователи посчитали порнографическими. Дмитриев в суде заявлял: он делал снимки, чтобы отслеживать состояние здоровья девочки – она часто болеет — и отчитываться перед органами опеки. 13 месяцев правозащитник провёл в СИЗО. В апреле Петрозаводский городской суд постановил: никаких порнографических материалов Дмитриев не изготавливал. Развратных действий с приёмной дочерью не совершал. До этого в поддержку главы карельского Мемориала развернулась масштабная кампания. В его защиту выступали, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн, многие другие. Впрочем, Верховный суд Карелии оправдательный приговор позже отменил. По жалобе прокуратуры и бабушки приёмной дочери правозащитника. Женщина заявила, что Дмитриев цитата по Новой «опозорил её и внучку». Его защита полагает, что на пожилую женщину и девочку могли оказать психологическое давление.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. Его коллеги в Мемориале называют преследование политическим.

Преследование главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева продолжается из-за того, что его деятельность по исследованию репрессий советского периода вступает в противоречие с интересами властей. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал советский диссидент и правозащитник Сергей Ковалев.

«На самом деле Дмитриев не за фотографии девочки сидит, а за то, что его любознательность, его археологическая и историческая любознательность не очень гармонирует с нынешней политической ситуацией в стране», — сказал он.

С точки зрения С.Ковалева, подобные уголовные преследования продолжаются из-за бездействия общества.

«Таково наше правосудие. Виноваты мы сами – мы это терпим, а терпеть это здравым людям и настоящим гражданам страны не надлежит», — подчеркнул он.

Дело Дмитриева показывает, что в России суды и органы прокуратуры работают, как репрессивная машина и не может допустить оправдания даже в самых абсурдных делах. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал протоирей Алексей Уминский. Уминский добавил, что российская репрессивная машина является эхом советской системы.

Правозащитное общество «Мемориал» продолжит работу над некоторыми незавершенными проектами главы карельского отделения общества Юрия Дмитриева, против которого возбудили новое уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил член правления международного «Мемориала» Сергей Кривенко.

«Работа в каком-то виде продолжается. Вместе с рядом активистов самого карельского «Мемориала» наши историки в Санкт-Петербурге и в Москве подхватили эти проекты. Сейчас мы надеемся выпустить ту книгу, над которой Юрий Дмитриев фактически два года работал, и в прошлом году она была не окончена из-за его ареста», — сказал он.

Кроме того, продолжается работа по поиску мест захоронений расстрелянных в 1937 году в Ленинградской области, в которой Ю.Дмитриев принимал активное участие.

Вместе с тем часть проектов правозащитника были приостановлены из-за его задержания, сообщил С.Кривенко. По его словам, остановлена работа над составлением книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Карелии, прекращены поиски захоронений на территории республики, а также работа с архивами КГБ.

В апреле Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении его приемной дочери, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. 14 июня Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в горсуд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. 28 июня стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Ю.Дмитриева по статье о сексуальном насилии в отношении подростка.