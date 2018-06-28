Температура воздуха в Краснодарском крае приблизилась к опасно высоким значениям, — говорят в местном Гидрометцентре. В некоторых районах она поднималась выше 39-ти градусов. Причиной стали теплые воздушные массы из африканских пустынь, — рассказали специалисты агентству ТАСС. Синоптики обещают, что к вечеру пятницы жара ослабеет. В регион станет проникать холодный воздух, который принесет с собой дожди или даже град.