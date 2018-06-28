Температура воздуха в Краснодарском крае приблизилась к опасно высоким значениям
Температура воздуха в Краснодарском крае приблизилась к опасно высоким значениям, — говорят в местном Гидрометцентре. В некоторых районах она поднималась выше 39-ти градусов. Причиной стали теплые воздушные массы из африканских пустынь, — рассказали специалисты агентству ТАСС. Синоптики обещают, что к вечеру пятницы жара ослабеет. В регион станет проникать холодный воздух, который принесет с собой дожди или даже град.
Комментарии6
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motooppic 28 июня 2018 | 17:42
нас не проведешь! Мы, выдающиеся российские оппозиционеры и яркие демократы, прекрасно знаем, что в этом виноват Путин. Все на оппозиционный митинг протеста!
moskovich 28 июня 2018 | 18:19
motooppic: за заткнись, уже совсем некоторые одноклеточные ни жить ни слов в предложении связать уже не в состоянии без "Путин", "Украина" и "Америка".
Совсм уже деградировали...
mordvinyka_zabiyka 28 июня 2018 | 17:44
для зырян опасная температура 120 град по цельсию))когда зырян перестаёт бухать
tks 28 июня 2018 | 18:22
mordvinyka_zabiyka: Можа, зырян и перестаёт, но путорас (и путорос, как его гибрид) - никогда не перестанет!!
bmrt 28 июня 2018 | 18:10
Ранее при подобных природных катаклизмах я говорил: сломали и погоду большевики.
Таперича ужо не на кого грешить, хотя природу и не обманешь...
tks 28 июня 2018 | 18:20
Проклятые пиндосы!! Вовсю применяют климатическое оружие против ПутоРоссии!!
Где же "смеющиеся Искандеры" и "ядерный пепел Вашингтона" в ответку, где же, где???!!! Почему молчит по этому поводу Верховный Стерхокомандующий???!!!