Ни одна из команд, которые проводят в эти минуты матчи группового этапа ЧМ по футболу, пока не смогла открыть счет

Ни одна из команд, которые проводят в эти минуты матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу, пока не смогла открыть счет. В Волгограде встречаются Япония и Польша, в Самаре Сенегал и Колумбия. Шансы на выход в 1/8 финала сохраняют все, кроме польской сборной.