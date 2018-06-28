Ни одна из команд, которые проводят в эти минуты матчи группового этапа ЧМ по футболу, пока не смогла открыть счет
Ни одна из команд, которые проводят в эти минуты матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу, пока не смогла открыть счет. В Волгограде встречаются Япония и Польша, в Самаре Сенегал и Колумбия. Шансы на выход в 1/8 финала сохраняют все, кроме польской сборной.
Комментарии1
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vilingrad 28 июня 2018 | 18:03
Они еще, правда, и не начали:)