Сегодня на Чемпионате мира по футболу завершается групповой этап

В эти минуты начинаются два матча в группе Н.

В этом квартете, едва ли не самом ровным по составу, борьбы за выход из группы будет идти, уверен, до самых последних секунд. По настоящему жарким обещает стать противостояние сборных Сенегала и Колумбии. У африканцев пока на одно очко больше и их устроит даже ничья. Колумбии же для выхода в плей-офф необходима только победа. Игра эта проходит в Самаре. Ну а параллельно в Волгограде выясняют отношения футболисты Польши и Японии. Поляки после двух поражений потеряли даже теоретические шансы на выход из группы. Но вчерашний пример южнокорейцев, сотворивших настоящее чудо в ничего, казалось бы, не значащем матче против Германии, способен вдохновить кого угодно. Так что играть на необходимую для себя ничью команде Японии будет слишком рискованно.

Последними на групповом этапе сыграют команды из квартета G. В 21 час начнутся матчи Англия – Бельгия и Панама – Тунис.